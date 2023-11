Renata Turrent renunció a La Hora de Opinar y se despidió de sus compañeros y audiencia el pasado miércoles 29 de noviembre.

Ello debido a que Renata Turrent se dedicará a un nuevo e interesante proyecto con Claudia Sheinbaum, luego de que la misma la anunció como parte de su equipo de precampaña.

En ese sentido, Renata Turrent dijo adiós a La Hora de Opinar, pues señaló que este nuevo proyecto, de cara a las elecciones 2024, le impide estar en la mesa de debate del programa televisivo.

Durante la emisión del 29 de noviembre, Renata Turrent agradeció a sus compañeros y audiencia por abrirle las puertas en La Hora de Opinar.

Ello tras señalar que se encuentra con “sentimientos encontrados” debido a su salida del programa, ya que será Coordinadora de Enlaces Académicos para Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena.

Renata Turrent afirmó que ella ejerció un libre derecho a la expresión en La Hora de Opinar, pese a que los demás ponentes, Denise Dresser, Leo Zuckerman y Pablo Majluf, casi siempre tiene opiniones contrarias a las de ella.

Asimismo, la comunicadora política agradeció al público que le permitió estar platicando y dando opiniones distintas “que fortalecen la democracia”.

“Yo aquí vengo a dar opiniones mayoritariamente contrarias y jamás en la vida nadie me dijo qué decir y qué no decir y eso lo reconozco públicamente y te lo agradezco con todo el respeto, me siento muy agradecida contigo por la confianza, y bueno, también agradecerle a la audiencia que me haya permitido estar aquí platicando y dando opiniones distintas que fortalecen, creo yo, la democracia”.

Renata Turrent