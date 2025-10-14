Los operativos realizados contra el huachicol fiscal en México han expuesto a alrededor de 30 agentes aduanales que controlaban todo el robo de combustible, aseguró Tonatiuh Márquez.

Tonatiuh Márquez, director de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y otros funcionarios se reunieron en el Senado para hablar sobre el tema del huachicol fiscal.

Durante su participación, Tonatiuh Márquez resaltó que muchos agentes aduanales se amparan, por lo que piden al Senado que se proporcionen los recursos legales para “hacer bien su trabajo”.

Agentes aduanales controlaban el huachicol fiscal (Captura de pantalla)

30 agentes aduanales controlaban el huachicol fiscal, afirma Tonatiuh Márquez

El director general de Investigación Aduanera, Tonatiuh Márquez, informó en el Senado que alrededor de 30 agentes aduanales controlaban todo el huachicol fiscal en México.

Tonatiuh Márquez señaló que en las actas aparece que un solo agente aduanal revisa 800 contenedores por hora, lo que es totalmente “imposible”, pues si hicieran bien las revisiones, solo se podrían revisar entre 5 y 10.

El funcionario añadió que algunos agentes aduanales ni siquiera se presentan en su despacho, e, incluso, tratan de obstaculizar y colapsar las aduanas en operativos que se realiza.

Ante comisiones de la Cámara de Senadores, el titular de la ANAM dijo que ya se han cancelado a más de 45 agentes aduanales y aún 6 mil 889 carpetas de investigación donde aún no hay ningún detenido por este delito.