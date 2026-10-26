Ricardo Monreal adelantó que no se aprobará la propuesta presupuestal del Instituto Nacional Electoral (INE) que supera los 40 mil millones de pesos.

En entrevista con López-Dóriga, Ricardo Monreal estimó que el monto solicitado tendrá una reducción de entre 5 mil y 6 mil millones de pesos, adelantó que el corte es por fines técnicos y no políticos.

Cámara de Diputados no avalará presupuesto de 40 mil millones para el INE, adelanta Monreal

En medio de los señalamientos contra el INE y la renuncia de Guadalupe Taddei, el diputado Ricardo Monreal señaló que el organismo tiene planteado un presupuesto de más de 40 mil millones, pero no será aprobado.

“Están planteando (una propuesta de) más de 40 mil millones de pesos. Por supuesto que no los vamos a aprobar”. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

“No lo vamos a aprobar”: Monreal rechaza presupuesto de más de 40 mil millones para el INE (CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO / Camila Ayala Benabib)

Ricardo Monreal explicó que el presupuesto original será ajustado y que ya se tienen identificadas las áreas en las que podrían aplicarse las reducciones. En total serán entre 5 y 6 mil millones de pesos menos.

La discusión presupuestaria ocurre mientras el INE se prepara para el proceso electoral de 2027, que requerirán recursos para la organización de los comicios y el cumplimiento de sus obligaciones institucionales.

El diputado Ricardo Monreal precisó que los ajustes al presupuesto del INE se realizarán con base en criterios técnicos y no por motivos políticos, en medio de la renuncia de Guadalupe Taddei.

El monto definitivo del presupuesto para el INE dependerá de la revisión legislativa y de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sigue sujeto al análisis de los diputados.