El coordinador del Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, hizo un llamado a Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla para que detengan su confrontación.

“Yo los llamaría a ponernos en orden, no hay que ponernos en riesgo ningún espacio público ni darle oportunidad a la oposición” Reginaldo Sandoval

Así lo pidió el legislador federal del PT al advertir que el conflicto que han librado podría poner en riesgo al movimiento ante la oposición de cara a las elecciones 2027.

Reginaldo Sandoval, coordinador de PT en Cámara de Diputados (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Reginaldo Sandoval llama a Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla a detener confrontación

El conflicto que se ha prolongado por varios años entre Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla ha llegado a un nuevo clímax, luego de la revelación de videos y audios que comprometen a ambos.

Ante la confrontación entre la gobernadora de Baja California y el dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, el diputado federal, Reginaldo Sandoval, hizo un llamado a la cordura.

Abordado por medios de comunicación en la sede de San Lázaro, Reginaldo Sandoval señaló que conoce el pleito entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla, del que advirtió que pone en riesgo al movimiento.

“Sé de ese pleito que traen ellos que no es nuevo y yo los llamaría a ponernos en orden, no hay que ponernos en riesgo ningún espacio público ni darle oportunidad a la oposición que luego tiene rutas equivocadas para entregar la patria a otros” Reginaldo Sandoval

Al recordar que es un conflicto añejo, el diputado petista resaltó que las confrontaciones públicas son armas con las que la oposición buscará ganar espacio rumbo a las elecciones 2027.

Más aún cuando dijo que los sectores de la oposición han demostrado que están a favor de “rutas” y posturas de entreguismo que podrían poner en peligro la patria.

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Reginaldo Sandoval niega alianza de MC y PT en Baja California

Luego de pedir a Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla poner fin a su confrontación, Reginaldo Sandoval negó las versiones que apuntan a la posibilidad de una alianza entre MC y PT en Baja California.

Cuestionado sobre el tema, el diputado declaró que se enteró de que Dante Delgado estuvo en las oficinas del PT en el estado, pero rechazó que eso implique que se esté buscando una coalición.

“De ahí que haya un acuerdo de dirigencia nacional o cosas de esas para estar considerando una alianza, no tengo esa información” Reginaldo Sandoval

En cambio, aseguró que el PT se mantiene firme en la alianza con el Partido Verde y Morena, pues resaltó que el acuerdo entre los tres no se ha modificado rumbo a las elecciones 2027.