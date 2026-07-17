Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, señaló que quien está cometiendo traición a la patria es su homóloga de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

De acuerdo con Maru Campos, esto se demuestra con los audios filtrados de Marina del Pilar Ávila, donde supuestamente ofreció información de seguridad nacional al gobierno de Estados Unidos.

“Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la patria” Maru Campos

Marina del Pilar Ávila realizó “una traición confesada”, asegura Maru Campos

Maru Campos reclamó que, desde el gobierno federal se le ha señalado a su gobierno en Chihuahua “para limpiar el nombre de Morena” a pesar de que quien confesó una traición a la patria es Marina del Pilar Ávila.

De acuerdo con Maru Campos, la gobernadora de Baja California realizó “una traición confesada”, pues reconoció la autenticidad de los audios filtrados.

“En Baja California, la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para comprar su protección personal porque está siendo investigada... No es una acusación mía, es una traición confesada. Porque el propio gobierno estatal de Baja California reconoció la autenticidad de los audio” Maru Campos

Esto luego de que la gobernadora Marina del Pilar Ávila dijera en conferencia de prensa que los audios se obtuvieron de una reunión con supuestos funcionarios que le ayudarían a regularizar su situación tras el retiro de su visa estadounidense en mayo de 2025.

“Los verdaderos traidores” están siendo protegidos, asegura Maru Campos

En este sentido, Maru Campos señaló que “los verdaderos traidores” se encuentran entre los políticos señalados por el gobierno de Estados Unidos y que han realizado pactos con el crimen organizado.

“Los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense. Las pruebas se acumulan a la vista de todos y todos los días…los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura” Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua aseguró que la prueba de quienes han cometido traición a la patria se encuentran en:

Baja California, con el gobierno de Marina del Pilar Ávila.

Sinaloa, con el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Por ello, llamó al gobierno federal a romper con “el pacto con el crimen” y comenzar con la aplicación de la ley “a los suyos como buscan aplicarla contra la oposición”.