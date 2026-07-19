Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), exigió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, pida licencia y sea investigada por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Lo que hemos escuchado en voz de la gobernadora de Baja California no es un caso aislado, es la confirmación de lo que el PAN ha denunciado… quien pacta con el crimen y traiciona a la patria, no puede seguir gobernando…” Jorge Romero. PAN

Así lo dijo Jorge Romero luego de los audios en los que presuntamente Marina del Pilar Ávila negocia próximas reuniones con agentes de Estados Unidos.

PAN pide a FGR investigar a Marina del Pilar Ávila si no tiene nada que ocultar

Jorge Romero, líder del PAN, dijo que si la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila no tiene nada que ocultar, tras los audios filtrados, pida licencia a su cargo.

El panista dijo que se debe dejar de negociar la ley y que se deben juzgar a los gobernantes mexicanos responsables de muertes y adicciones en México y Estados Unidos.

Las declaraciones en un comunicado se dieron en el contexto de los señalamientos de Estados Unidos contra personajes de Morena y los audios filtrados de Marina del Pilar Ávila, que ha calificado como una campaña en su contra.

PAN exige investigar a Marina del Pilar Ávila y respeto al debido proceso en general

El líder del PAN dijo que en todos los casos, como el del exgobernador de Ernesto Ruffo, se deben investigar con respeto al debido proceso.

No obstante, mostró preocupación en el caso de Marina del Pilar Ávila y por el funcionamiento del nuevo Poder Judicial debido a “resultados cuestionados” pues señaló intereses políticos en lugar de impartición de justicia independiente.

Jorge Romero también dijo que la soberanía no se debe entregar a cambio de impunidades particulares.