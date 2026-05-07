Claudia Sheinbaum, presidenta de México, resaltó que el gobierno de Donald Trump reconoce por primera vez el problema de consumo de drogas, ello en el recientemente publicado documento Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos.

“Fíjense lo interesante de este documento, por primera vez en una estrategia de Estados Unidos para el combate a las drogas ponen este tema “crear un Estados Unidos de América libre de drogas...” Está reconociendo… que tienen un problema grave de consumo de drogas… este documento presenta una estrategia de cómo atender la prevención…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que en el documento por primera vez hay un enfoque preventiv o que incluye información en escuelas, campañas en medios de comunicación y más.

Sheinbaum recuerda cuando habló de su campaña contra el fentanilo a Trump

Claudia Sheinbaum recordó la ocasión en la que el presidente Donald Trump le preguntó por qué México no tenía un problema grave de consumo de drogas.

La presidenta le dijo que hay fuertes valores familiares en México y le mrostro la campaña antidrogas, particularmente contra el fentanilo.

Recordó que el presidente Donald Trump hizo un reconocimiento público del episodio y que incluso mostró en Estados Unidos parte de la campaña mexicana contra el fentanilo.

Claudia Sheinbaum: Estados Unidos reconoce gravedad de problema de drogas

El documento de Estados Unidos reconoce que 16 por ciento de su población tiene problemas graves de adicciones e incluso incluye una campaña de respuesta ante casos de sobredosis.

“Es lo que nosotros hemos estado diciendo, mientras no baje el consumo en Estados Unidos… tiene que haber una parte del reconocimiento del problema de Estados unidos... por primera vez lo ponen” Claudia Sheibaum

Claudia Sheinbaum recordó que desde el presidente Ronald Reagan no se hacían campañas preventivas contra las drogas en Estados Unidos.

La presidenta recordó que una de las acciones que México ha hecho contra las drogas es la reducción del paso de fentanilo a Estados Unidos.

Gobierno de Sheinbaum analizará estrategia contra drogas de Trump; adelanta reconocimiento a enfoque preventivo

La Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos va a ser analizada en Mexico presentado en el Gabinete de Seguridad el martes 12 de mayo.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, realiza actualmente un análisis del documento.

No obstante, la presidenta ya reconoció el enfoque preventivo y la aceptación de un problema grave.