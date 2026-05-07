Claudia Sheinbaum, presidenta de México, insistió a Estados Unidos que se deben mostrar pruebas ante los dichos del fiscal general Todd Blanche sobre nuevas acusaciones de narcotráfico contra políticos mexicanos.

“Pruebas, pruebas. ¿Qué fue lo que pasó?… viene una solicitud urgente de 10 mexicanos por parte de una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos ¿Qué obligación tiene el gobierno? ¿Hacer caso así nadamás? No. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene la obligación de revisar… dice, no hay pruebas. Le pide asesoría a la Fiscalía… y la Fiscalía dice no, no hay pruebas, para que no sean los dichos nadamás de la Fiscalía o de la Secretaria de Relaciones Exteriores, se publicó el expediente… que lo juzgue cualquier mexicano… ya no solo el titular jurídico (dela FGR y SRE)…" Claudia Sheinbaum

Así lo dijo tras la solicitud de detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otras nueve personas más.

Claudia Sheinbaum detalló que no solo se trata de dichos sino el Sistema Penal Acusatorio mexicano requiere de pruebas.

Claudia Sheinbaum pide que cada ciudadano se haga un criterio sobre pruebas de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum señaló que la prueba que enviaron de Estados Unidos solo es una página testada de una supuesta narconómina de funcionarios y policías corruptos.

Dichos pagos habrían sido por parte de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa a varias personas y en la imagen de una hoja escrita en papel y a mano solo se muestra a un hombre renombre Juanito.

Claudia Sheinbaum dijo que aunque tiene una opinión no iba a calificar dichas pruebas y que a la vez cada ciudadano puede tener un criterio para darles credibilidad o no.

Fiscal de Estados Unidos lanza advertencias a una semana de pedir aRocha

Las declaraciones de el fiscal de Estados Unidos, Todd Blanche, se dieron exactamente a una semana de que se diera a conocer la solicitud de detención de Ruben Rocha Moya y otros nueve funcionarios a quienes se les acusa de proteger a Los Chapitos.

También se dan tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre que su gobierno pasa a una segunda fase para combatir a los narcotraficantes no solo por mar sino por tierra y que hará el trabajo sino lo quiere hacer México.