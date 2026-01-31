El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se lanzó en contra del dictamen de la reforma de las 40 horas laborales y acusó a Morena de simulación.

Álvarez Máynez acusa simulación de Morena por dictamen de la reforma de las 40 horas

La noche del viernes 30 de enero, llegó a comisiones del Senado de la República el dictamen de la reforma de las 40 horas laborales a la semana, para que se inicie su discusión el 3 de febrero.

Sin embargo, a unas horas de que se hizo público, el proyecto ya enfrenta numerosas críticas como la del ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

Lo anterior debido a que por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, el también dirigente nacional del partido acusó que la propuesta es una simulación de Morena.

Álvarez Máynez critica dictamen de reforma de 40 horas (@AlvarezMaynez/X)

Al advertir que la intención de Morena es “dar gato por liebre”, Álvarez Máynez señaló que el dictamen de la reforma de las 40 horas plantea que la reducción se concretaría hasta el 2030.

Aunado a ello, resaltó que plantea que las horas extra de trabajo se puedan extender hasta 12 por día, lo que indicó, implica que no exista una verdadera reducción de las jornadas.

Dictamen de la reforma de las 40 horas no plantea 2 días de descanso

Además de las críticas lanzadas por Jorge Álvarez Máynez, el dictamen de reforma de las 40 horas ha desatado controversia debido a que si bien sí establece una reducción de tiempo laborado semanal, no plantea que haya 2 días de descanso.

En el el dictamen se expone que se mantiene el esquema de 6 días de trabajo por uno de descanso a la semana, por lo que la reducción se refiere a que la jornada diaria bajaría a 6 horas con 40 minutos aproximadamente.

Además, han surgido otras críticas en referencia a puntos como los que se establecen a continuación:

El calendario gradual hasta 2030 retrasa los beneficios, dejando a los trabajadores con jornadas largas durante 4 años más

La autorización de hasta 12 horas extraordinarias semanales, aunque pagadas al doble, permite jornadas que pueden superar las 50 horas reales, diluyendo el efecto de la reducción

La redacción condiciona la jornada de 40 horas a “los términos que marque la ley” y abre espacio a interpretaciones y posibles vacíos normativos

La reforma no garantiza mecanismos de supervisión efectivos para evitar abusos en sectores informales o con subcontratación