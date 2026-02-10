La reforma laboral para la reducción a 40 horas fue aprobada por unanimidad este martes 10 de febrero en las comisiones del Senado y el dictamen avanza a la discusión en el pleno.

El dictamen aprobado en las comisiones unidas del Senado considera la reducción de la jornada laboral de manera gradual sin un descuento salarial o pérdida de derechos laborales.

Reforma laboral de 40 horas avanza por unanimidad en el Senado ( SDPNoticias)

Comisiones del Senado aprueban por unanimidad reforma laboral de 40 horas

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad el dictamen de la reforma laboral de 40 horas.

Los senadores de Morena defendieron que la reducción de la jornada laboral sea progresiva, pues permitirá que los empleadores se adapten sin generar impactos negativos de operatividad.

Por su parte, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que el dictamen no garantice el derecho de los trabajadores a dos días de descanso a la semana, así como las horas extra.

Pese a la discusión, todos los miembros de las comisiones aprobaron la iniciativa y el proyecto de reforma laboral de 40 horas avanza en el pleno del Senado; podría aprobarse este 11 de febrero.

Senado aprueba reforma laboral de 40 horas; discutirán tema de horas extra

Un tema que generó debate fue el de las horas extras que se podrán laborar, ya que la iniciativa dicta que no se podrán exceder 12 horas semanales, con un máximo de cuatro horas diarias.

Respecto al pago del tiempo extraordinario, el proyecto establece que las primeras horas deben pagarse al doble, mientras que si se rebasa el límite de horas establecidas, estas deben pagarse al triple.

Legisladores de oposición señalaron que ampliar el límite de horas extra sería contrario a la reducción de la carga laboral, aunque senadores de Morena aseguran que esto evitará abusos.