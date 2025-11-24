La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la reforma de las 40 horas que busca reducir la jornada laboral en el país.

Ante ello, dejó claro que no es un tema del Congreso aunque espera que sea aprobada en 2026 al cien por ciento.

Claudia Sheinbaum cree que reforma de 40 horas será aprobada en 2026

La presidenta de México fue cuestionada en la mañanera del pueblo del 24 de noviembre sobre la reforma de las 40 horas para el gremio trabajador en el país.

Ante ello, Claudia Sheinbaum señaló que espera que la reforma de las 40 horas sea aprobada en 2026, pues confirmó que aún no han entregado la iniciativa por lo que no ha entrado en discusión.

Explicó que espera antes de que termine el 2025 se haya entregado la iniciativa y para el 2026 sea aprobada por el Congreso.

“Todavía no presentamos la iniciativa porque hemos buscado que haya acuerdo entre el sector empresarial y las representaciones de los trabajadores (...) queremos que se presente este año, pero para aprobarla hasta el próximo año”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Eyepix/AFP / NurPhoto via AFP)

Asimismo, recordó que la reforma de 40 horas propone una disminución paulatina de este hecho para que el sector empresarial pueda mediar con sus trabajadores la disminución en su jornada laboral.

La información dada por la presidenta de México fue respaldada por la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, donde aseguraron que la iniciativa aún no ha sido mandada.

Por otra parte, aseguraron que el diálogo con el sector empresarial y legisladores locales sigue para un análisis más profundo de lo que será la reforma de 40 horas.

Asimismo, Ricardo Monreal compartió su esperanza de que la iniciativa a la reforma de 40 horas llegara a la Cámara de Diputados antes del 15 de diciembre de 2025 para poder ser analizada.

Sin embargo, advirtió que él cree que las sesiones en la Cámara de Diputados cerrarán entre el 11 y 12 de diciembre, por lo que espera que la iniciativa a la reforma de 40 horas sí sea entregada antes de ese tiempo.