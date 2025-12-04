Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, informó que dicha dependencia ya recibió la iniciativa para reducir la jornada laboral, reforma que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Acabamos de recibir en el Senado de México una iniciativa histórica que responde a una de las demandas más sentidas de las personas trabajadoras: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales”. Laura Itzel Castillo Juárez

Según defendió Laura Itzel Castillo a través de sus redes sociales, la reducción de la jornada laboral es una propuesta que representa un “paso firme hacia una vida laboral más justa, digna y equilibrada”.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado. (@LauraI_Castillo)

Jornada laboral será una realidad en 2030, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum

Laura Itzel Castillo Juárez confirmó que el Senado recibió la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales este miércoles 3 de diciembre de 2025.

Al respecto, señaló que esta iniciativa es “una muestra de sensibilidad y compromiso que la presidenta Claudia Sheinbaum demuestra con el pueblo de México”, agregó la senadora por Morena.

En su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la jornada laboral será resultado de un amplio consenso”, por lo que se implementará de manera gradual hasta que sea una realidad en el 2030.

De igual manera, recordó que la iniciativa que establece la jornada de 40 horas quedará definida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones .