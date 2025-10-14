Durante la mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum anunció la iniciativa de 40 horas de trabajo, la cual presentará la Secretaría de Trabajo en noviembre del 2025.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum de 63 años de edad, reveló durante la conferencia de la mañanera que se presentará formalmente la iniciativa de 40 horas de trabajo.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la iniciativa de 40 horas de trabajo?

Este martes 14 de octubre, Claudia Sheinbaum dio a conocer que la Secretaría de Trabajo presentará de manera formal la iniciativa de 40 horas de trabajo el noviembre 2025.

Es decir la iniciativa que pretende reducir la jornada laboral a solo 40 horas a la semana, siendo un proyecto que se ha construido mediante consensos de sindicatos, trabajadores y empresarios.

“La propuesta de las 40 horas, en noviembre ya hace una propuesta la Secretaría de Trabajo. Se ha estado trabajando con los trabajadores obviamente, con todos los sindicatos y empresarios. Nuestra idea es que avance 40 horas pero que siga aumentando el salario” Claudia Sheinbaum

🗳📌 EN NOVIEMBRE SE PRESENTARÁ LA PROPUESTA DE JORNADA LABORAL DE 40 HORAS: SHEINBAUM



La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en noviembre la Secretaría del Trabajo presentará formalmente la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.



Explicó que el… pic.twitter.com/KQKtGT1BFE — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 14, 2025

Se espera que esta iniciativa se aplique de manera paulatina sin que afecte a los incrementos salariales, pues no debe usarse como pretexto para no aumentar los salarios.

Por lo que Claudia Sheinbaum aseguró que ya se llegó a un acuerdo sobre la propuesta laboral de 40 horas a la semana, y en noviembre de este año se estará presentando la propuesta de manera formal.