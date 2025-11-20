El diputado Ricardo Monreal prevé avance en la iniciativa de las 40 horas en México, que podría llegar antes del 15 de diciembre, pero todavía no es seguro; esto dijo de la reforma para la jornada laboral.

“Yo creo que puede llegar la iniciativa antes del día 15 de diciembre. Puede llegar”. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política

Tal como explicó para medios, la iniciativa para la jornada laboral de 40 horas a la semana será presentada por la Ejecutivo Federal, tras los diversos foros y pláticas con los sectores involucrados.

Iniciativa de las 40 horas podría llegar antes del 15 de diciembre: Ricardo Monreal

Medios preguntaron a Ricardo Monreal sobre la iniciativa de las 40 horas que enviaría la presidenta Claudia Sheinbaum y si había posibilidad de que llegara este jueves 20 de noviembre, lo que descartó.

Ricardo Monreal explicó que la iniciativa de las 40 horas podría llegar antes del 15 de diciembre, sin embargo, desconoce si el documento ya estaría listo para presentarse en el Congreso.

Ya que como explicó Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum habría encargado la iniciativa de las 40 horas a Marath Bolaños, secretario de Trabajo y Prevención Social, tras entablar diálogo con los sectores.

Asimismo, Ricardo Monreal declaró que en la Cámara de Diputados están en la disposición de proceder con la jornada de las 40 horas en México, que todavía se espera de manera gradual a 2030.

Por lo mismo, Ricardo Monreal llamó a no desesperar la iniciativa para la jornada de 40 horas en México, ya que fue un compromiso de campaña de Claudia Sheinbaum que destacó, la presidenta cumplirá.