La senadora Patricia Mercado por Movimiento Ciudadano (MC) reveló el verdadero alcance de la reforma laboral de la reducción de las 40 horas, y este podría ser diferente al pensado.

El pasado 3 de diciembre en la conferencia mañanera del pueblo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se hizo el anuncio de la reducción de manera gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas hasta el año 2030.

Este anuncio aseguraba que a partir de 2027 se reducirá la jornada laboral de 2 horas por año hasta llegar a las 40 horas, pero de acuerdo con Patricia Mercado, esto no podría representar un segundo día de descanso como se tenía proyectado.

Patricia Mercado revela qué significan las 40 horas de jornada laboral y es diferente a lo que todos habían pensado

A través de una publicación en la red social X, la senadora Patricia Mercado reveló un documento del Senado de la república en el que se alcanza a leer la modificación del artículo 69.

De acuerdo con esta modificación no se ofrece dos días de descanso obligatorio al trabajador sólo uno.

“Artículo 69.- Por seis días de trabajo se deberá otorgar por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro” Documento emitido por la senadora de MC, Patricia Mercado

Por lo que se plantea que los dos días de descanso en la reducción de la jornada de las 40 horas no sería una realidad, sino que semanalmente sólo se reducirían las horas de trabajo.

Cabe recordar que la tabla propuesta por el Gobierno de México para esta reducción de la jornada laboral a 40 horas quedó de la siguiente manera:

Año 2027: 46 horas semanales

Año 2028: 44 horas semanales

Año 2029: 42 horas semanales

Año 2030: 40 horas semanales

Lo anterior para dar tiempo a las empresas a que puedan reajustarse para la reducción de la jornada laboral de las 40 horas.

Además de la reducción de las 40 horas, esta propuesta viene con otros posibles cambios como: