Alejandro Guevara Sanginés, rector de la Universidad Ibero Puebla, se pronunció por la desaparición del profesor Leonardo Escobar Barrios en el Aeropuerto de Monterrey, quien el 16 de enero fue encontrado con vida.

En entrevista con la periodista Pamela Cerdeira, Alejandro Guevara Sanginés señaló que existen diversas contradicciones que persisten posterior a ser hallado con vida en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Una de ellas, precisó, derivó de las declaraciones emitidas por el coordinador del Instituto Nacional de Migración, quien dijo que Leonardo Escobar Barrios había pasado todos los filtros migratorios.

No obstante, el secretario de Seguridad de Apodaca confirmó a Alejandro Guevara Sanginés que el profesor fue detenido por la Guardia Nacional y liberado tras 32 horas debido a un altercado en los filtros migratorios.

¿Quién es Alejandro Guevara Sanginés? Rector de Ibero Puebla

Alejandro Guevara Sanginés es el actual rector de la Universidad de Puebla, cargo que ocupa desde el 6 de agosto de 2025.

Se destaca por su trayectoria en el área de investigación, así como por sus contribuciones a la Universidad Iberoamericana.

Alejandro Guevara Sanginés, rector de Ibero Puebla (Tomada de FB)

Como integrante de la comunidad de la Ibero Puebla exigió el hallazgo del profesor Leonardo Escobar Barrios, encontrado con vida en Juárez, Nuevo León, alzando la voz para conocer lo que sucedió previo a su desaparición.

¿Qué edad tiene Alejandro Guevara Sanginés?

Se desconoce la edad exacta del rector Alejandro Guevara Sanginés.

¿Quién es la esposa de Alejandro Guevara Sanginés?

De acuerdo con la información, el rector Alejandro Guevara Sanginés sí está casado, aunque su vida familiar se mantiene privada.

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Guevara Sanginés?

El rector Alejandro Guevara Sanginés sí tiene hijos, pero su información familiar se mantiene reservada.

¿Qué estudió Alejandro Guevara Sanginés?

De acuerdo con su curriculum, el último grado de estudios de Alejandro Guevara Sanginés es un Doctorado en Economía del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Madrid.

¿En qué ha trabajado Alejandro Guevara Sanginés?

Anteriormente, se desempeñó como Vicerrector Académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Asimismo, es profesor-investigador en el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel II desde 2001.