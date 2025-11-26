La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Leticia Garfias, presentó una iniciativa para reconocer a las mujeres conductoras de transporte.

Según la iniciativa de la diputada de Morena, espera que se nombre el Día Nacional de la Mujer Transportista previo al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.

Diputada de Morena propone que haya un Día Nacional de la Mujer Transportista

Con una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, la perteneciente a Morena, Claudia Leticia Garfias, propuso que haya un Día Nacional de la Mujer Transportista.

Según su postura en el podio mostrada por Juan Ortiz en X, Claudia Leticia Garfias busca que se reconozca a las mujeres conductoras de tráileres, autobuses y unidades de carga.

Ante ello, propone que el 7 de marzo se proclame el Día Nacional de la Mujer Transportista, es decir, un día antes del Día Internacional de la Mujer.

Asimismo, argumentó la importancia del transporte para la economía de México, además de que se sufre una “escasez seria de operadores”.

Sin embargo, lo que más ha destacado de la propuesta para el reconocimiento a mujeres conductoras es que solo se habla de la proclamación del día, más no de sus condiciones laborales.

Según la inteligencia artificial de X, Grok, los datos del 2024 sobre las licencias a mujeres representan 0.9 por ciento.

Asimismo, la iniciativa privada ha presentado propuestas para su sector en busca de terminar con el déficit de operadores en México, apuntando a la igualdad de género y alentando a mujeres a ser conductoras.