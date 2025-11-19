La Ley Oli es una iniciativa surgida en Cadereyta, Querétaro, en contra del maltrato animal, por la cual el gobernador Mauricio Kuri llamó al Congreso a aprobarla.

La iniciativa fue propuesta por el mismo gobierno de Querétaro en conjunto con la asociación contra el maltrato animal “Seres Libres”, desde el 15 de julio de este 2025, en honor a Oli, una burrita.

¿Qué es la Ley Oli? La iniciativa contra el maltrato animal tras caso en Cadereyta, Querétaro

Tal como explicó Mauricio Kuri, la iniciativa para Ley Oli busca que se reconozcan a los animales como seres sintientes y con dignidad, para así evitar el maltrato animal como el que pasó en Cadereyta hace varios meses.

“Esta iniciativa al reconocer a los animales como seres que sienten y que tienen dignidad, nos va a dar herramientas legales para castigar y erradicar la crueldad [..]”. Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro

Al presentar la iniciativa, Mauricio Kuri explicó que se buscaba evitar casos como el de la burrita Oli, en Cadereyta, Querétaro, cuando en agosto del 2024 un sujeto le arrojó gasolina y le prendió fuego.

Oli sólo estaba buscando de comer en el terreno de dicha persona, debido a que estaba preñada; pese a los cuidados de asociaciones contra el maltrato animal, la burrita perdió a su cría y murió el pasado marzo 2025.

Desde entonces, el gobierno de Querétaro busca erradicar todo tipo de maltrato animal en el estado, con la Ley Oli busca que vivan sin crueldad y sin abandono, ya que son seres que sienten, sufren y merecen protección.

Marcha contra el maltrato animal (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Mauricio Kuri llama al Congreso de Querétaro a aprobar Ley Oli contra maltrato animal

Mediante video, este miércoles 19 de noviembre, Mauricio Kuri hizo un llamado al Congreso para aprobar de manera inmediata la iniciativa de la Ley Oli que erradicará el abuso contra los animales en Querétaro.

Ya que como dio a conocer, nuevamente en Cadereyta se vio otro acto de crueldad en contra de un burrito, por lo que la Ley Oli es necesaria para castigar este tipo de acciones en el estado.

En consecuente hizo la petición al Congreso de discutir la iniciativa, ya que no se trata de política, sino con motivo de que Querétaro cree en la vida y en el respeto a los animales.

Esto debido a que la Ley Oli es necesaria hoy y no puede seguir esperando, por ser algo que requiere la sociedad, aunque también hizo un llamado a los queretanos a cuidar a los animales con el ejemplo.