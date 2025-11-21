El diputado del PAN en el Congreso capitalino, Andrés Sánchez, presentó una propuesta para que el gobierno local designe un presupuesto especial para modernizar el transporte público en CDMX.

Se trata de una iniciativa para agregar un artículo décimo noveno transitorio a la Ley de Movilidad, en el que se plantea que las dependencias competentes establezcan una partida específica para el motivo señalado.

“Los recursos asignados deberán garantizar cuando menos el70% de la modernización del transporte público concesionado” Propuesta del diputado del PAN

En busca de que el transporte público en CDMX ofrezca una mejor calidad de servicio para los usuarios, el diputado del PAN, Andrés Sánchez, presentó una propuesta para que se defina un presupuesto especial.

De acuerdo con lo que se establece en la iniciativa del legislador de la bancada blanquiazul en el Congreso de CDMX, el presupuesto que se etiquete para el modernizar el transporte debe ser usado para estas causas:

Sustituir unidades obsoletas por vehículos con tecnología limpia o híbrida

Compra e instalación de equipamiento de seguridad

Habilitar componentes para la accesibilidad universal

Puesta en marcha de mecanismos de evaluación del servicio de transporte público

Sin que en la propuesta se hable de un monto específico para la modernización del transporte público de la CDMX, en la iniciativa se indica que el dinero debe garantizar cuando menos el 70% de la renovación.

Al detallar que lo anterior se debe ejecutar durante el primer año tras la publicación del decreto, se expone que el 30% restante tiene que ser usado a lo largo del ejercicio fiscal subsecuente.

Diputado del PAN advierte que sin inversión, el transporte público no mejorará

Al presentar su propuesta para que el gobierno capitalino designe un presupuesto para modernizar el transporte público en CDMX, el diputado del PAN advirtió que de no hacerlo, no habrá mejoras en el servicio.

Ante el pleno del Congreso local, Andrés Sánchez Miranda refirió que existe una lista de compromisos que el gobierno de la CDMX firmó con concesionarios, pero que dijo, corren el riesgo de no cumplirse por la falta de inversión.

“Si no inyectamos más recursos en este programa, difícilmente el servicio va a mejorar, no hay otra forma cómo hacerla que no sea a través de la inversión pública” Andrés Sánchez Miranda. Diputado del PAN

Además, expuso que el incremento a las tarifas recién aprobado, está justificado por el alza de los insumos, pero sentenció que debe haber una mejora obligatoria en las unidades y en el servicio en general.