Alejandro González Yáñez, senador del Partido del Trabajo (PT), propuso en la sesión del martes 9 de diciembre de 2025 crear nuevos medios de comunicación y una agencia de noticias que respondan al Estado.

El senador del PT destacó la importancia de crear un nuevo sistema nacional de comunicación ante la desinformación que la derecha ha difundido en diferentes medios, por lo que este proyecto contempla:

Un nuevo canal de televisión

Radiodifusora nacional

Periódico nacional

Plataforma digital

Agencia de noticias

Alejandro González Yáñez, (Especial)

Senador del PT propone incluir telenovelas y cultura en los medios de comunicación del Estado

El senador del PT, Alejandro González Yáñez, señaló que la Canal 11 y Canal 12 no son suficientes para desmentir la información que difunden los “medios capitalistas”.

Precisó que la creación de una agencia de noticias volvería a empoderar al Estado Mexicano en materia de comunicación y de cultura, pues la iniciativa propone que en esos canales también se transmitan:

Telenovelas

Coberturas deportivas

Artes

Alternativas a la propaganda de derechas

Alejandro González Yáñez sostuvo que esos cuatro puntos serán relevantes en el nuevo sistema nacional de comunicación para llegar a las masas que actualmente consumen medios del capitalismo.

“Toda revolución de las conciencias, como es la 4T, se debe cimentar en la más amplia cobertura de la comunicación”, sostuvo, haciendo un llamado a los senadores a construir nuevos medios del Estado.