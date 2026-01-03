Raúl Rocha y Miss Universo responden a críticas y aclaran si el certamen de belleza estará a la venta como se ha manejado.

Miss Universo enfrenta diversos escándalos que van desde la autenticidad de la victoria de Fátima Bosch, hasta los señalamientos de Anne Jakkaphong y Raúl Rocha Cantú.

Miss Universo lanza comunicado para aclarar rumores y escándalos

Los últimos escándalos sobre Miss Universo han provocado que los inversionistas del certamen lanzaran un comunicado.

El viernes 2 de enero, Miss Universo compartió un comunicado para reafirmar el liderazgo y visión del certamen de belleza, luego de que circularan rumores sobre la venta del organismo.

"La Organización de Miss Universo reafirma su propiedad, liderazgo y visión a largo plazo a medida que avanza hacia un nuevo capítulo histórico" Miss Universo

Miss Universo destacó sus 75 años de legado en sus certámenes de belleza y aseguran que siempre han trabajado con transparencia.

"Alentamos a nuestros socios, comunidad y miembros de los medios de comunicación a confiar únicamente en nuestros canales oficiales para obtener información precisa y verificada" Miss Universo

La organización exhortó a sus seguidores y socios a seguir la información que ellos revelen en sus plataformas oficiales.

Raúl Rocha Cantú responde al comunicado de Miss Universo

Como era de esperarse, Raúl Rocha Cantú respondió al comunicado de Miss Universo con una historia en Instagram.

“Estoy harto de ese tonto ilusorio y de su hija haciendo declaraciones soñando con algo que no podría lograr ni en cien años. Sigue soñando, mis abogados podrán fin a tus cuentos de hadas” Raúl Rocha Cantú

Raúl Rocha Cantú describió el comunicado de Miss Universo como un “cuento de hadas” y dio a atender que sí hay problemas graves dentro de la organización.

Al punto que el empresario está a punto de emprender acción legal contra algunos inversionistas.

El empresario lanzó este mensaje tras los rumores de que Chavit Singon quiere comprar Miss Universo, con la intención de evitar su declive.

Incluso, Chavit Singon pondría a su hija Richelle Singon como director general de Miss Universo, lo cual molestó a Ricardo Rocha Cantú.

Hasta el momento, el destino de Miss Universo sigue siendo un misterio tras los recientes escándalos que han rodeado al certamen.

Desde la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo, se han lanzado acusaciones de fraude contra Anne Jakrajutatip y los señalamientos contra Ricardo Rocha Cantú por delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos.