El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho dio a conocer que la agenda legislativa de la semana en San Lázaro se modificará.

Realizamos distintos acuerdos para llevar a cabo la agenda legislativa de la semana Raúl Bolaños-Cacho

Fue por medio de un mensaje que el legislador federal del Partido Verde informó sobre los cambios que explicó, se decidieron tras la comparecencia de la titular de la FGR, Ernestina Godoy.

Cabe destacar que tras comparecer a puerta cerrada, Ernestina Godoy informó que durante la reunión se analizaron diversos temas, siendo el caso del INE uno de los principales.

Raúl Bolaños-Cacho adelanta cambios en agenda legislativa de la Cámara de Diputados tras comparecencia de Ernestina Godoy

El lunes 23 de noviembre, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos compareció ante la Cámara de Diputados en un encuentro celebrado a puerta cerrada.

Luego de la comparecencia, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho informó que se realizó una reunión entre miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Raúl Bolaños-Cacho informa de ajustes a la agenda legislativa en San Lázaro (@RaulBCCue/X)

Como resultado de dicho encuentro, Raúl Bolaños-Cacho explicó que se establecieron distintos acuerdos con respecto a los trabajos que se llevarán a cabo durante la semana en curso.

En específico, apuntó que los acuerdos están relacionados con cambios a la agenda legislativa de los siguientes días, aunque no agregó detalles con respecto a las modificaciones que se planean.

Ernestina Godoy sostuvo comparecencia en la Cámara de Diputados

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), sostuvo una comparecencia el lunes 23 de noviembre de 2026 ante la Jucopo en la Cámara de Diputados.

La reunión de trabajo inició a las 11:00 horas a puerta cerrada, donde la funcionaria fue recibida por Ricardo Monreal Ávila, presidente de dicho órgano parlamentario.

El encuentro tuvo como objetivo exponer los resultados operativos de la institución, atender cuestionamientos sobre expedientes relevantes y fortalecer la colaboración institucional.

Ernestina Godoy (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Asimismo, se informó que presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 que busca modernizar las capacidades de investigación, profesionalizar al personal y combatir la impunidad.

Al concluir el acto legislativo, la fiscal ofreció una conferencia de prensa en la que reveló que abordaron temas como las investigaciones en torno al INE por el caso de Guadalupe Taddei.