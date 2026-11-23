El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció la entrega de un informe circunstanciado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en respuesta a la demanda interpuesta por el PAN debido a la falta de emisión de la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del INE.

“Es su derecho, nosotros tenemos que ejercer el nuestro y obviamente me obliga la ley a enviar un informe circunstanciado” Ricardo Monreal

Mientras la oposición acusa un retraso legislativo tras la renuncia de Guadalupe Taddei, Monreal rechazó que exista una omisión y explicó que el Congreso se encontraba buscando acuerdos y consensos políticos.

Ricardo Monreal señaló que esperarán los alcances de la resolución del Tribunal para acatar lo que la autoridad jurisdiccional determine sobre el proceso en el INE.

Ricardo Monreal confirma que se presentará informe a diputados por convocatoria para nueva presidenta del INE

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, elaboró un informe circunstanciado ante los coordinadores parlamentarios para ser remitido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Estamos preparando el informe circunstanciado a la demanda que interpuso el PAN contra la Jucopo. Nosotros sostenemos que no hemos incurrido en ninguna omisión o violación a la ley” Ricardo Monreal

🔴Ricardo Monreal informó que este lunes presentará ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el informe sobre el proceso de emisión de la convocatoria para elegir a la consejera prsidenta del INE.



El documento deberá ser enviado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de… — Azucena Uresti (@azucenau) November 23, 2026

Este surge como respuesta legal obligatoria a la demanda interpuesta ante el TEPJF por la bancada del PAN, en la que acusan a la Jucopo de incurrir en omisión legislativa por retrasar la publicación de la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE, tras la renuncia de Guadalupe Taddei.

Ricardo Monreal negó que exista omisión o violación a la ley. Argumentó que el retraso en la emisión del documento se debe a que se encontraban en un proceso activo de diálogo y negociación entre bancadas para consensuar las reglas de selección, la integración del Comité Técnico de Evaluación y la designación final.

“Nosotros, estoy haciendo lo correcto, negamos que haya omisión. Estábamos dialogando, platicando, buscando la manera de cómo nombrar a una persona por consenso, desde la convocatoria, el Comité Técnico y luego la designación o elección de la presidenta sustituta del INE” Ricardo Monreal

El informe se programó para presentarse ante la Jucopo tras la comparecencia de la fiscal general Ernestina Godoy, justo en la fecha límite fijada para responder al requerimiento del Tribunal Electoral.

“Así lo haré una vez que concluya esta comparecencia. Luego tenemos reunión de la Jucopo y voy a presentarles el informe circunstancial para enviarse este día al Tribunal Electoral, porque es la fecha límite que tengo para extenderlo...” Ricardo Monreal

Al haber judicializado el PAN la controversia, Monreal aclaró que la Cámara de Diputados debe esperar y acatar el fallo final del TEPJF antes de fijar una fecha definitiva para emitir la convocatoria.

“No sabemos, depende del tribunal, vamos a esperar la respuesta del tribunal para ver cómo resuelve, en qué sentido resuelve y cuáles son los alcances de la resolución” Ricardo Monreal

Se precisó que el órgano electoral no está paralizado, pues cuenta con quórum legal al tener 10 de sus 11 consejerías en funciones y una presidencia provisiona.

¿Por qué el PAN presentó una demanda ante el TEPJF?

La bancada del PAN (encabezada en el recinto legislativo por el coordinador parlamentario José Elías Lixa) presentó ante el TEPJF un juicio para la protección de los derechos político-electorales.

Acusan a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados de incurrir en inactividad y omisión deliberada por no publicar a tiempo la convocatoria oficial para la elección de la nueva presidenta del INE.

Instituto Nacional Electoral (Rogelio Morales Ponce)

Sostienen que el retraso en la emisión de las bases contraviene las disposiciones del artículo 41 de la Constitución, el cual regula los procedimientos de renovación del órgano electoral.

“Ellos alegan que hubo omisión o que hay omisión para nombrar a la presidenta del INE para emitir la convocatoria para que actuemos en razón de esta disposición constitucional que contiene el 41” Ricardo Monreal

Urgen a las autoridades de San Lázaro a iniciar formalmente el trámite, integrando el Comité Técnico de Evaluación y fijando las reglas para sustituir a Guadalupe Taddei tras su renuncia del 26 de octubre.