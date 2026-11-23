Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, respondió a la demanda que interpuso el Partido Acción Nacional (PAN) por no publicar la convocatoria para renovar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), diciendo que no hay omisión.

“Nosotros… negamos que haya omisión, estábamos dialogando…” Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal dijo que no hay omisión por parte de la Cámara de Diputados y que en realidad estaban en diálogos para que la emisión de la convocatoria e inicio del proceso se hiciera mediante consenso.

El titular de la Jucopo dijo que el PAN está presionando para que la convocatoria se emita con rapidez pero deben esperar la respuesta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el recurso impuesto.

Ricardo Monreal prepara respuesta al TEPJF por demanda del PAN

Ricardo Monreal dijo que debe esperar a responder como titular de la Jucopo ante el TEPJF tras la demanda del PAN.

De acuerdo con el anuncio de este domingo, Ricardo Monreal insistió que no hay omisión y que ello lo presentará en un informe circunstancial al TEPJF.

“Es el tribunal el que va a resolver…” Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados

En su respuesta, el titular de la Jucopo de la Cámara de Diputados incluirá que hay un INE funcionado, que no hay riesgos para preparar las elecciones 2027 y más puntos.

Monreal reitera diálogo con el PAN por diferencia en convocatoria del INE

Ricardo Monreal dijo que a pesar de la denuncia que está por responder, reitera el diálogo con el PAN.

Dijo que respeta la decisión política del PAN de emprender una denuncia y que no va a descalificarla como estrategia.