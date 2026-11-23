La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas 15 carpetas de investigación por presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), así lo informó Ernestina Godoy.

Durante conferencia, Ernestina Godoy señaló que la investigación sigue activa por lo que no puede revelar muchos datos, pero puntualizó que se realizan los peritajes y revisión documentales de lo obtenido en el cateo al INE.

Asimismo, la funcionaria informó que la FGR tiene identificados 40 domicilios de interés para las investigaciones, pero descartó que por ahora exista una solicitud para detener a Guadalupe Taddei o al contratista involucrado.

Caso INE: FGR investiga presuntas irregularidades en 15 carpetas, informa Ernestina Godoy (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Ernestina Godoy confirma 15 carpetas de investigación en la FGR por presuntas anomalías en el INE

En conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, Ernestina Godoy, titular de la FGR, confirmó que la dependencia tiene 15 carpetas de investigación por las presuntas anomalías en el INE.

De acuerdo con la información, las 15 carpetas contemplan tres líneas principales de investigación:

Posibles actos de corrupción en la asignación de contratos Operaciones con recursos de procedencia ilícita Presuntas prácticas ilegales relacionadas con la contratación de materiales electorales

Como parte de las diligencias, agentes de la FGR realizaron un cateo en las instalaciones del INE en la Torre Zafiro, donde solicitaron documentación física y archivos electrónicos relacionados con contratos y modificaciones contractuales.