La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro preciso que la empresa VIVA Enterprise no entregó los ventiladores como se habían comprometido en 2020.

En conferencia de prensa con la presidenta Claudia Sheinbaum, Raquel Buenrostro confirmó que México tiene una demanda abierta en Londres contra VIVA Enterprise.

Raquel Buenrostro explicó que en 2020 se firmó un contrato con la empresa inglesa Viva Enterprise para la entrega de mil ventiladores.

Debido a la emergencia por la pandemia del Covid-19, México aceptó hacer el pago por anticipado de los ventiladores para que se pudiera hacer frente a la emergencia.

El entonces director del INSABI, Juan Antonio Ferrer, pagó mil 416 millones de pesos por los ventiladores, los cuales serían entregados una semana después.

Sin embargo, el contrato no se cumplió ya que la empresa empezó a reportar retrasos con la entrega de ventiladores.

México hace el reclamo y el 8 de mayo del 2020 se exige la devolución del dinero, más los intereses generados.

Ante la presión y después de tres meses, Viva Enterprise regresa el equivalente económico de 300 ventiladores (401 millones de pesos) y en julio la empresa entrega 50 ventiladores.

Pero, Viva Enterprise ya no entrega los 650 restantes.

Raquel Buenrostro explicó que Viva Enterprise intentó engañarlos y evadir responsabilidades en agosto del 2020 al querer hacer pasar ventiladores de la empresa distribuidora que se llama Encore Health como propios.

Sin embargo, se acreditó que no era cierto ya que era un contrato distinto.

En 2021 y al no tener respuesta de Viva Enterprise, INSABI presentó una denuncia penal con la Fiscalía General de la República.

Este proceso legal todavía se encuentra en proceso de investigación.

Pero como el contrato fue firmado bajo la jurisdicción inglesa, el INSABI -después continuó al IMSS Bienestar- un juicio en Londres.

México contrató al despacho de abogados Peters & Peters -que trabajan en Inglaterra- para llevar la demanda por engaño contra Viva Enterprise.

En noviembre se concluye el periodo de aportación de pruebas y en diciembre se llevarán a cabo las audiencias.

Raquel Buenrostro destacó que de acuerdo con los abogados es muy probable que México gane el juicio en Londres.

Porque la empresa Viva Enterprise no puede acreditar que entregaron los ventiladores como se establece en el contrato.