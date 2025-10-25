Ante la demanda que dio a conocer Raquel Buenrostro contra VIVA Enterprise, surge la pregunta de quién es Héctor Gabriel Garza del Fierro, el representante en México.

Acorde con lo dado a conocer durante la conferencia mañanera, el gobierno de México emprendió una demanda ante la falta de entrega de 650 ventiladores en época de la pandemia.

Tal como destacó, para 2021, el entonces Insabi presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, pero también en Londres, de donde es originaria VIVA Enterprise.

¿Quién es Héctor Gabriel Garza del Fierro? Ex representante de VIVA Enterprise en México

Héctor Gabriel Garza del Fierro fue el representante de VIVA Enterprise en México como dio a conocer el medio Proceso, en 2022, aunque el también empresario no destaca el cargo en su perfil de LinkedIn.

Sin embargo, el cargo que sí menciona es el que ejerció en la empresa Encore Health, la cual VIVA Enterprise aseguró que entregó los 650 ventiladores restantes de los mil que pagó el gobierno de México.

Aunado a esto, Héctor Gabriel Garza del Fierro fue dueño de una tercera empresa que también habría vendido mil ventiladores al Insabi, pero con un sobreprecio 304 mayor que VIVA Enterprise.

¿Quién es Héctor Gabriel Garza del Fierro? Ex representante de VIVA Enterprise en México

¿Qué estudió Héctor Gabriel Garza del Fierro?

Acorde con el Registro Nacional de Profesionistas, Héctor Gabriel Garza del Fierro es licenciado en Ingeniería Mecánica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

¿En qué ha trabajado Héctor Gabriel Garza del Fierro?

En su perfil de LinkedIn, Héctor Gabriel Garza del Fierro destaca que en la actualidad es socio estratégico de Hera Diagnostics en Estados Unidos, aunque no figura en la página del producto.

Asimismo, menciona que fue CEO de Encore Health, empresa que fue mencionada por VIVA Enterprise y con la cual también vendió material de curación al gobierno de Chihuahua.

La empresa Encore Healthe fue fundada en 2014, también con domicilio en Nuevo León, sin embargo, Héctor Gabriel Garza del Fierro se convirtió en su representante un año después.

A las dos empresas se sumaría una tercera que fue notariada en 2008, Aspen Medical Corp, en la cual Héctor Gabriel Garza del Fierro invirtió un millón 600 mil pesos según las escrituras.

Héctor Gabriel Garza del Fierro comenzó a trabajar en Hera Diagnostics para junio de 2020 y se mantendría como CEO de Encore Health, aunque previo a sus empresas, también fungió como:

Consultor Jr de Procesos en London Consulting Group

Asistente de Ingeniería de diseño en Ruhrpumpen Inc.

Sin embargo, no menciona el ser representante de VIVA Enterprise, que desde 2022 se mencionaba que sería una estafa aunque no se señaló la implicación de Héctor Gabriel Garza del Fierro.