Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, solicitó al Senado aprobar una ley para congelar el dinero que manejan las empresas fantasma y frenar su operación.

Durante la presentación del informe del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Raquel Buenrostro aseguró que la ley actual no permite frenar la operación de estas empresas fantasmas.

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno recalcó que es necesario ir tras el dinero de las empresas fantasmas, pues este es tratar de entender la motivación del delito.

La nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Raquel Buenrostro afirma que ley actual no alcanza para combatir las empresas fantasmas

La funcionaria Raquel Buenrostro afirmó que la ley actual no puede combatir contra las empresas fantasmas, por lo que quien crea una nueva ley para ir “por las ramas” y dejar de simular que este delito está siendo atacado.

“No hay que tipificar ni a la persona, ni el procedimiento, lo que hay que hacer es ir sobre el dinero, lo que hay que entender es la motivación del delito y atacar el fondo del delito, porque si nos vamos por las ramas, nunca va a funcionar y nada más nos estamos haciendo pura simulación”, refirió.

Asimismo, Raquel Buenrostro comentó que estás empresas fantasmas están respaldadas por un notario público, pero muchas veces estos no realizan los procesos necesarios para darlos de alta en el SAT.

Por esta razón, Raquel Buenrostro dijo que se dieron de baja alrededor de 700 notarios públicos que no realizaron su labor y permitieron la existencia de empresas fantasmas.

Dinero (Unsplash)

Raquel Buenrostro quiere una ley para congelar el dinero que manejan las empresas fantasma

Dado que la legislación actual no alcanza para combatir las empresas fantasmas, Raquel Buenrostro pidió que el Congreso apruebe la creación de una ley que congele los bienes de las empresas fantasmas.

Raquel Buenrostro afirmó que sin esta ley que congele los bienes de las empresas fantasma no será posible terminar con los delitos que cometen estas empresas.

“La motivación de las empresas fantasma es manejar el dinero, pues lo que se tiene que hacer es congelar el dinero, si no hay una ley que congele el dinero, a la primera no va a funcionar porque se van a desaparecer”, afirmó.