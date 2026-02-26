Pablo Gómez, titular de la comisión presidencial para la reforma electoral, aseguró que la fiscalización del INE y de los partidos no perjudicará el proceso de las elecciones.

“No afectará el proceso electoral. Se prevé establecer órganos permanentes y no permanentes. Los que no son permanentes, hay que echarlos a andar cuando hay elecciones. ¿Para qué los queremos si no hay elecciones?" Pablo Gómez, titular de la comisión presidencial para la Reforma Electoral

Cuestionado sobre posibles repercusiones en los procesos electorales por la disminución de recursos al INE, el funcionario aseguró que no existe ningún riesgo, gracias al establecimiento de órganos permanentes y temporales.

Según afirmó Pablo Gómez, de esta forma se podrá optimizar el dinero que ocupaban los órganos temporales, los cuales seguían recibiendo dinero a pesar de no realizar funciones.

Reforma electoral

Pablo Gómez destaca ahorro del INE y de los partidos con la reforma electoral

En entrevista para Radio Fórmula, el funcionario destacó que la reforma electoral ayudará a economizar los procesos electorales, los cuales tuvieron un costo de 61 mil 610 millones de pesos solo en el 2024.

En ese sentido, negó que la reforma electoral busque acabar con el INE, pues su objetivo es -en parte- optimizar los recursos que México invierte en procesos electorales para destinarlo a otras áreas que lo requieran.

“Hay mucho ruido de que queremos acabar con el INE ¡NO! Le queremos dar al INE un nuevo esquema de fiscalización" Pablo Gómez

Sobre la fecha estimada para poner en marcha la disminución de recursos del INE y de los partidos, Pablo Gómez dijo que comenzará a aplicarse a partir de las elecciones del 2027.

Además, Pablo Gómez recordó que la reforma también ayudaría a regularizar los sueldos de los consejeros electorales, cuyos ingresos superan a los que percibe la presidenta Claudia Sheinbaum.