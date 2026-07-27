Rafael Zabalza, buscó obtener el perdón de una de sus víctimas al ofrecerles un millón de pesos a través de su defensa.

El empresario español detenido el pasado 14 de julio a través de un operativo en San Andrés Cholula, Puebla, tras identificarlo como el tirador que dejó varios heridos en diferentes ataques.

De acuerdo con Francisco Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Rafael Zabalza intentó llegar a una conciliación para que se le otorgara el perdón a cambio de un millón de pesos. Sin embargo, no consiguió obtener el acuerdo.

Rafael Zabalza intentó acuerdo por un millón de pesos; víctima no aceptó

Francisco Sánchez, titular de la SSC de Puebla, compartió que Rafael Zabalza, el tirador de Atlixcáyotl, intentó obtener un acuerdo con una de sus víctimas por un millón de pesos.

El secretario de Seguridad resaltó que la defensa del empresario español ofreció “una cantidad económica” para que desistiera de la acusación en si contra.

“Nosotros tuvimos conocimiento que parte de la defensa de él estaba ofreciendo una cantidad económica a uno de los agredidos que resultó herido. Le estaban ofreciendo un millón de pesos para que se desistiera de la acusación” Francisco Sánchez, titular de la SSC Puebla

A pesar de la oferta, la víctima no aceptó el acuerdo económico; este acuerdo solo retiraría uno de los cargos que enfrenta Rafael Zabalza, pues se encuentra vinculado a proceso por varios delitos, entre ellos homicidio en grado de tentativa.

El tirador de Atlixcáyotl se encuentra relacionado con al menos 10 ataques con arma de fuego documentados desde el pasado 9 de febrero, cuando se reportó un impacto de bala en un autobús de la línea Oro que circulaba por la Vía Atlixcáyotl.

Por los ataques relacionados al empresario Rafael Zabalza hay al menos una víctima civil, así como un elemento de la policía estatal atacado.

Rafael Zabalza enfrenta cargos por tentativa de homicidio

Por otra parte, el secretario Francisco Sánchez señaló que el empresario español Rafael Zabalza enfrenta cargos por tentativa de homicidio luego de que disparara contra elementos de la policía durante el operativo que terminó con su detención.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Santa Fe, donde el tirador disparó directamente en el pecho contra un elemento quien resultó ileso ya que la bala terminó alojada en el chaleco blindado.

Tras ser vinculado a proceso, se ordenó un periodo de 3 meses para completar las investigaciones iniciales; la carpeta podrá recibir más elementos hasta el 16 de octubre de 2026.