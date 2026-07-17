Rafael Zabalza Beraza, el empresario del sector farmacéutico que fue detenido luego de que se le identificó por ser el tirador de la Atlixcáyotl, en Puebla, es originario de Pamplona, España.

Así lo han confirmado medios españoles, mismos que refieren que el hombre de 60 años de edad es un empresario radicado en México desde hace varios años atrás.

Incluso, en registros periodísticos que confirman que Rafael Zabalza Beraza es oriundo de Pamplona, también se recogen palabras del propio tirador de la Atlixcáyotl que relatan su llegada el país.

Rafael Zabalza Beraza, empresario farmacéutico y presunto tirador de la Atlixcáyotl (Fiscalía de Puebla)

Medios españoles afirman que Rafael Zabalza Beraza, el tirador de la Atlixcáyotl, es originario de Pamplona

La madrugada del 14 de julio de 2026, autoridades desplegaron un operativo conjunto en inmediaciones de San Andrés Cholula, Puebla, que derivó en la detención de un hombre armado.

El sujeto asegurado por ser señalado como el tirador de la vía Atlixcáyotl, se trata de Rafael Zabalza Beraza, un empresario de 60 años sobre el que medios españoles reportaron que es originario de Pamplona.

Al respecto, el Diario de Navarra compartió una nota en la que asevera que Rafael Zabalza Beraza nació en dicha ciudad que se ubica al norte de España, dentro de la comunidad autónoma de Navarra.

“El empresario pamplonés lleva afincado en México desde hace muchos años” Diario de Navarra

El medio de comunicación resaltó que en 2004 entrevistó al sujeto acusado de cometer diversos ataques armados, debido a que visitó Navarra para reunirse con diversos empresarios de la comunidad.

Cabe destacar que autoridades del estado de Puebla buscan llevar a Rafael Zabalza Beraza ante la justicia por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y ataques peligrosos contra automovilistas.

Así construyó Rafael Zabalza Beraza su fortuna en México

Al informar sobre la detención de Rafael Zabalza Beraza, las autoridades de Puebla resaltaron que el sujeto es un empresario del ramo farmacéutico; sin embargo, el Diario de Navarra resaltó que el industrial no llegó a México con su actual fortuna.

En el reporte que retoma las declaraciones del mismo tirador de la Atlixcáyotl hechas en el año 2004, se indica que el empresario estuvo casado con una mexicana con quien tuvo 2 hijos.

Asimismo, se resalta que durante un viaje al Caribe su vida cambió por motivos sentimentales, por lo que tuvo que iniciar nuevos negocios en turismo y restaurantes, pero al llegar a Puebla instaló una licorería.

En ese estado, narró, comenzó a ofrecer servicios de mantenimiento a hospitales y descubrió nuevas oportunidades en “el área médica y en la electrónica hospitalaria”, con las que comenzó a subrogar contratos farmacéuticos.