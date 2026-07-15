Tirador de la Vía Atlixcáyotl disparó contra policías al ser detenido

En Puebla, un empresario español identificado como Rafael “N”, señalado como el presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, fue detenido tras un operativo en el Residencial Santa Fe de Angelópolis, la madrugada del 14 de julio de 2026.

El sujeto disparó contra policías al intentar resistirse a la captura, lo que derivó en un intercambio de fuego antes de ser neutralizado.

Rafael “N” enfrenta 10 carpetas de investigación por ataques armados contra automovilistas, incluyendo una por tentativa de homicidio.

Empresario español disparó contra la policía tras ser identificado como tirador en la Vía Atlixcáyotl

El vicealmirante y secretario de seguridad pública, Francisco Sánchez González dio a conocer que Rafael “N” identificaba a sus víctimas en la Vía Atlixcáyotl y disparaba desde un vehículo sin placas.

Arma del tirador de la Vía Atlixcáyotl (Especial)

Tras ser identificado, elementos de la Fiscalía, con apoyo de fuerzas estatales y federales, intentaron cumplimentar una orden de aprehensión en el Residencial Santa Fe, en la zona de Angelópolis.

Fue en ese momento que Rafael “N”, un empresario español de 64 años, respondió con disparos, lo que provocó un intercambio de fuego antes de que finalmente fuera neutralizado y arrestado.

Tras su detención, fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal y prosigan las investigaciones por los ataques a automovilistas en la Vía Atlixcáyotl.

Detienen a presunto tirador de la vía Atlixcáyotl (@FiscaliaPuebla)

Tirador de la Vía Atlixcáyotl enfrenta 10 carpetas de investigación por ataques en Puebla

Las autoridades de Puebla comentaron que hay 10 carpetas de investigación por las agresiones en la Vía Atlixcáyotl, de las cuales una es por tentativa de homicidio y nueve más por daños a la propiedad ajena.

La captura fue posible tras varios meses de investigación, en los que la Fiscalía reunió evidencia mediante cámaras de videovigilancia, peritajes balísticos y labores de inteligencia.