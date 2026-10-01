El huracán Rachel subió a categoría 2 en su paso por México mientras se aleja de las costas del Pacífico este jueves 1 de octubre.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el huracán Rachel se localiza a 370 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California y a 430 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Se pronostica que el huracán incremente su fuerza durante los próximos días mientras se aleja de territorio nacional.

Rachel provocará lluvias muy fuertes y olas de hasta 6 metros de alto

El huracán Rachel categoría 2 se mantiene cerca de las costas de México en el Pacífico este jueves 1 de octubre.

Durante el día, Rachel reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en estados del occidente de México, así como en Baja California Sur.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican:

lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm:

Sur de Baja California Sur

Centro y sur de Sinaloa

Oeste de Nayarit y Jalisco

Asimismo, se pronostican vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 y 70 km/h, así como oleaje de 4 a 6 metros de altura en costas de Baja California Sur.

Así como vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, con oleaje de 3 a 4 metros de altura en costas de:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Ante el pronóstico esperado para el transcurso del jueves 1 de octubre, el SMN llamó a la población en general a mantenerse atentos a los comunicados oficiales y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.