El huracán Rachel provocará un periodo de lluvias fuertes a intensas en distintas regiones de México durante los próximos días, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Fabián Vázquez, director del SMN, señaló que Rachel se mantiene sobre el océano Pacífico y, aunque no se prevé un impacto directo en territorio nacional, sus bandas nubosas ocasionarán lluvias fuertes.

SMN adelanta tres días de lluvias fuertes en México por huracán Rachel

Rachel alcanzó la categoría 1 durante la madrugada de este miércoles 30 de septiembre.

El SMN informó que su circulación favorecerá un temporal de lluvias, principalmente en el occidente del país.

Huracán Rachel dejará 3 días de lluvias fuertes en México, advierte el SMN (Captura de pantalla)

Pese a que el huracán Rachel comienza a desplazarse hacia el centro del Pacífico, su nubosidad provocará fuertes lluvias en la región. A esto se le sumará la interacción con otros sistemas atmosféricos.

Para los próximos tres días, el SMN pronostica lluvias fuertes e intensas en varias partes de México por Rachel, pero también por la entrada del frente frío 1, que afectará al norte del país

Los pronósticos apuntan a que el huracán Rachel mantendrá su trayectoria sobre el Pacífico y sin impacto directo en tierra mexicana. Sin embargo, en los próximos tres días habrá fuertes lluvias en:

Miércoles 30 de septiembre:

Jalisco

Colima

Michoacán

Sur de Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

Sur de Coahuila

Jueves 1 de octubre:

Jalisco

Colima

Michoacán

San Luis Potosí

Zacatecas

Coahuila

Nuevo León

Viernes 2 de octubre:

Coahuila

Tamaulipas

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Chiapas

El SMN adelantó que las fuertes lluvias no serán una excepción en la Ciudad de México (CDMX), pues registrará precipitaciones este miércoles y jueves. El pronóstico del viernes aún está por definirse.