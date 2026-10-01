El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dedicó un capítulo de su nuevo libro, “Pueblo”, a Claudia Sheinbaum Pardo, a quien describió como un orgullo y ejemplo de trabajo para México.

Durante la presentación, AMLO destacó el trabajo, honestidad, rectitud y lealtad al pueblo que atribuyó a Claudia Sheinbaum.

El exmandatario también afirmó que Sheinbaum es “la mejor presidenta del mundo” y dijo sentirse feliz por haberle entregado el bastón de mando nacional.

¿Qué dijo AMLO sobre Claudia Sheinbaum en “Pueblo”?

El mensaje fue difundido este miércoles desde Palenque, Chiapas, durante la presentación de “Pueblo”, obra en la que López Obrador aborda la historia política nacional.

Al explicar el contenido, López Obrador señaló que el capítulo 9 se titula “El neoporfirismo prianista” y revisa los gobiernos de seis presidentes mexicanos.

El capítulo siguiente está dedicado a la Cuarta Transformación, periodo que el autor presentó como parte de un recorrido de más de 200 años de historia política, mismo que dedicó a la actual presidenta.

En ese contexto, López Obrador leyó la dedicatoria dirigida a Sheinbaum, a quien destacó por distintas cualidades personales y políticas.

“A Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta y gran orgullo; ejemplo de trabajo honestidad, rectitud y lealtad al pueblo”. Andrés Manuel López Obrador

El exmandatario afirmó que Sheinbaum ha resultado “extraordinaria” desde que recibió de él el bastón de mando, expresión utilizada para referirse a la continuidad política.

También sostuvo que su reconocimiento no respondía a un interés personal y añadió que ya no se encuentra en una etapa de actividad política partidista.