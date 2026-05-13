La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a investigar el asesinato de la líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Valle de Allende, Chihuahua.

Sheinbaum también aclaró que sería “muy aventurado” que el asesinato de una integrante de Morena, esté relacionado con el llamado de la dirigente nacional del Movimiento a marcha en Chihuahua por un juicio político a Maru Campos.

Asesinato de Lucía Guadalupe Mora en Valle de Allende debe ser investigado, dice Sheinbaum

En la conferencia del pueblo de hoy 13 de mayo de 2026, la presidenta de México fue cuestionada sobre el asesinato de Lucía Guadalupe Mora en el municipio de Valle de Allende en Chihuahua.

Ante ello, Claudia Sheinbaum señaló “tiene que hacerse la investigación”, asegurando que se debe actuar con responsabilidad para encontrar a culpables y asegurando habrá “cero impunidad”.

“Hay que hacer la investigación, saber por qué fue y actuar en ese caso responsablemente y también con cero impunidad”. Claudia Sheinbaum, presidente de México.

Pero por otra parte, rechazó la especulación que se está creando sobre el asesinato de Lucía Guadalupe Mora y el llamado de Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, a una marcha este 16 de mayo de 2026.

Según el llamado de Montiel, pidió a los militantes de Morena manifestarse en Chihuahua contra la gobernadora del estado, Maru Campos del PAN, para pedir juicio político por la actividad que agentes de la CIA tuvieron en campo violando la soberanía y que ella habría permitido.

“Sería muy aventurado decir que tiene que ver con el contexto que estás planteando”, le aseguró Sheinbaum al reportero que le cuestionó la conexión entre el asesinato de Lucía Guadalupe Mora y la marcha convocada por Montiel.