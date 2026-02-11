Alejandra Arias Medina es una influyente militante de Morena que actualmente se desempeña como secretaria de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).

Este órgano es considerado uno de los pilares más sensibles del partido, ya que es el encargado de arbitrar quejas, imponer sanciones y resolver las pugnas internas entre la militancia.

¿Quién es Alejandra Arias Medina?

Alejandra Arias Medina es una figura fundamental en la operatividad de la CNHJ. Su labor es vital para procesar las inconformidades de los grupos internos y garantizar que los procesos de selección y conducta partidista cumplan con la justicia interna.

Para el periodo 2025-2027, Arias Medina asume un rol estratégico en la definición de los lineamientos disciplinarios, asegurando que el comportamiento de los cuadros del partido se mantenga alineado con los principios de la llamada Cuarta Transformación.

¿Qué edad tiene Alejandra Arias Medina?

Alejandra Arias Medina mantiene un perfil reservado respecto a sus datos personales, por lo que no se conoce públicamente su fecha de nacimiento ni su edad exacta.

¿Quién es el esposo de Alejandra Arias Medina?

En las fuentes abiertas y registros partidistas no existe información sobre la vida sentimental o estado civil de Alejandra Arias Medina.

¿Qué signo zodiacal es Alejandra Arias Medina?

Debido a que no se cuenta con su fecha de nacimiento, el signo zodiacal de la secretaria de la CNHJ permanece como una incógnita.

¿Alejandra Arias Medina tiene hijos?

No existe información pública verificable que indique si Alejandra Arias Medina tiene hijas o hijos; su proyección pública se centra exclusivamente en su labor política.

¿Qué estudió Alejandra Arias Medina?

Alejandra Arias Medina ha decidido mantener su trayectoria académica en el ámbito privado, por lo que no se cuenta con registros públicos sobre su formación universitaria o especialidades.

¿En qué ha trabajado Alejandra Arias Medina?

Alejandra Arias Medina se ha desarrollado principalmente dentro de la estructura orgánica de Morena, con un fuerte enfoque en la formación y la ética partidista: