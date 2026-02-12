Eduardo Ávila Valle funge actualmente como comisionado de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena para el periodo 2025‑2027.

Desde esta posición, tiene la responsabilidad de resolver casos de alta sensibilidad política, actuando como un filtro disciplinario en un órgano que hoy se percibe como un bastión del “sector duro” del partido.

La actuación de Eduardo Ávila Valle tendrá un impacto directo en la depuración o incorporación de cuadros polémicos, definiendo el rumbo ético del movimiento rumbo a los próximos ciclos electorales.

¿Quién es Eduardo Ávila Valle?

Eduardo Ávila Valle se ha consolidado como un cuadro operativo de confianza dentro del gobierno federal y la estructura partidista.

Antes de su llegada a la CNHJ, ocupó cargos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y en la Secretaría de Gobernación (Segob), enfocándose en programas sociales y tareas de gobernabilidad interna.

Actualmente, Eduardo Ávila Valle es identificado como parte del núcleo cercano a Luisa María Alcalde, integrando un equipo que busca profesionalizar y dar firmeza a las sanciones y lineamientos dentro del partido oficialista.

¿Qué edad tiene Eduardo Ávila Valle?

Hasta el momento, no existe en fuentes abiertas una fecha de nacimiento verificable para Eduardo Ávila Valle.

¿Quién es la esposa de Eduardo Ávila Valle?

Respecto a su vida personal, no se cuenta con declaraciones oficiales que documenten el estado civil o el nombre de la pareja de Eduardo Ávila Valle, quien mantiene un perfil estrictamente profesional.

¿Qué signo zodiacal es Eduardo Ávila Valle?

Al no contar con una fecha de nacimiento pública y verificable, resulta imposible determinar cuál es el signo zodiacal de Eduardo Ávila Valle.

¿Eduardo Ávila Valle tiene hijos?

Eduardo Ávila Valle no ha mencionado en ningún medio oficial detalles relacionados con vínculos familiares.

¿Qué estudió Eduardo Ávila Valle?

De acuerdo con diversos registros académicos, Eduardo Ávila Valle cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), formación que respalda su actual labor en la justicia penal y partidaria.

¿En qué ha trabajado Eduardo Ávila Valle?

La trayectoria de Eduardo Ávila Valle destaca por su paso en áreas estratégicas de la administración pública federal y su ascenso en la estructura interna de Morena: