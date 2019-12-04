El Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García dio a conocer los logros alcanzados durante el primer año al frente de la SEV destacando la edificación y rehabilitación de 760 espacios educativos en 673 escuelas con apoyo de 191 ayuntamientos.

Asimismo, informó que durante este período se otorgaron 31 mil 563 estímulos del Sistema Estatal de Becas , cuyos montos se duplicaron para el nivel básico por instrucción del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Igualmente, se distribuyeron 394 apoyos PROMAJOVEN entre madres jóvenes y jóvenes embarazadas de educación básica.

Por otra parte, se informó que con el programa “La Escuela es Nuestra” serán beneficiados 3 mil 266 planteles a nivel estatal.

Se subrayó que todos logros fueron obtenidos gracias al esfuerzo realizado por el Gobernador de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez, así como por el Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, y la Oficialía Mayor de Educación del estado, Ariadna Selene Aguilar Amaya.

Aunado a esto, se entregaron 172 títulos de propiedad y 57 están en proceso de escrituración , mientras que con el proyecto Castor “Taller Móvil”, se atendieron 28 escuelas atendidas y 142 programadas para su atención.

Por último, se informó que se registraron cerca de 9 mil egresados de instituciones de educación superior públicas y privadas, en la Plataforma de Titulación Electrónica.