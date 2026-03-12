Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fue asesinado la noche del 11 de marzo en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX).

El El ex líder sindical recibió varios disparos en un ataque directo cuando hombres a bordo de una motocicleta le dieron alcance sobre Periférico Sur; no hay detenidos.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre quién Luis Miguel Victoria Ranfla, como:

¿Quién fue Luis Miguel Victoria Ranfla?

¿Cuántos años tenía Luis Miguel Victoria Ranfla?

¿Cuál era el signo zodiacal de Luis Miguel Victoria Ranfla?

¿Luis Miguel Victoria Ranfla tenía esposa?

¿Luis Miguel Victoria Ranfla tenía hijos?

¿Qué estudió Luis Miguel Victoria Ranfla?

¿Cuál fue la trayectoria de Luis Miguel Victoria Ranfla? y más

¿Quién fue Luis Miguel Victoria Ranfla?

Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder del ISSSTE, fue asesinado en un ataque directo la noche del 11 de marzo mientras circulaba sobre Periférico Sur.

Al momento de su asesinato, ostentaba el cargo de Secretario de Trabajo y Conflictos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

¿Cuántos años tenía Luis Miguel Victoria Ranfla?

Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder del ISSSTE, tenía 65 años de edad al momento de su asesinato.

¿Cuál era el signo zodiacal de Luis Miguel Victoria Ranfla?

Luis Miguel Victoria Ranfla, cumplió años el 6 de marzo, por lo que el exlíder del ISSSTE nació bajo el signo zodiacal de Piscis.

¿Luis Miguel Victoria Ranfla tenía esposa?

Se desconoce si Luis Miguel Victoria Ranfla tenía o no esposa.

¿Luis Miguel Victoria Ranfla tenía hijos?

Asimismo se desconoce si Luis Miguel Victoria Ranfla tenía o no hijos.

¿Qué estudió Luis Miguel Victoria Ranfla?

Luis Miguel Victoria Ranfla tiene una licenciatura en Derecho; sin embargo, se desconoce la institución en la que estudió.

¿Cuál fue la trayectoria de Luis Miguel Victoria Ranfla?

Luis Miguel Victoria Ranfla inició, abogado de profesión, inició su carrera en el sindicato del ISSSTE cuando tenía 30 años de edad.

El síndico inició su carrera en la Sección IV del ISSSTE, dedicada a las clínicas de especializadas.

En 2013, asumió la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), cargo que ocupó por más de una década.

Al frente del sindicato, se consolidó como una figura influyente pues logró comunicación constante con las administraciones federales.

En los últimos 3 años de su vida también se involucró en la dirección del deportivo del sindicato ubicado al sur de la CDMX.

Habría sido saliendo de este cuando fue atacado con un arma de fuego; no sobrevivió el atentado.