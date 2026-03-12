Los asesinos de Luis Miguel Victoria Ranfla, ex líder sindical del ISSSTE, fueron identificados gracias a cámaras de seguridad y al sistema C5 de la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, los responsables perpetraron el ataque a bordo de una motocicleta Italika negra que había sido robada días antes y posteriormente fue localizada abandonada en Tlalpan, CDMX.

La Fiscalía de CDMX abrió una carpeta de investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita y continúa con las indagatorias para dar con los responsables.

Asesinos de Luis Miguel Victoria Ranfla fueron identificados por videos del ataque

Videos de cámaras de seguridad, así como del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), lograron la identificación de los asesinos de Luis Miguel Victoria Ranfla.

De acuerdo con las imágenes captadas durante el ataque al ex líder del ISSSTE los dos atacantes iban a bordo de una motocicleta negra marca Italika robada.

Uno de los hombres estaba vestido de rojo con un casco azul, quien habría detonado el arma contra el ex líder del ISSSTE; mientras que el conductor llevaba un casco negro, sudadera negra y pantalón de mezclilla.

Identifican a asesinos de Luis Miguel Victoria Ranfla (@siete_letras/ X)

Encuentran moto robada usada para el asesinato de ex líder del ISSSTE

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, la motocicleta utilizada en el asesinato fue encontrada a un kilómetro del lugar donde el ex líder del ISSSTE fue asesinado.

Se trata de una motocicleta 250z de la marca Italika color negro que fue reportada como robada desde el pasado 27 de febrero.

Moto robada usada para el asesinato de ex líder del ISSSTE (@c4jimenez/ X)

Esta motocicleta fue encontrada abandonada en la colonia Isidro Fabela, donde ocurrió el asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla.

A pesar de que fueron ubicados en el momento del asesinato, la Fiscalía de la CDMX continúa con las indagatorias para dar con los responsables.