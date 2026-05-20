León García Soler fue un periodista, reportero, columnista y analista político mexicano, reconocido por su amplia trayectoria en medios nacionales y por su influyente columna A la mitad del Foro.

Durante décadas se consolidó como una de las voces más respetadas del análisis político en México y también se desempeñó como director de La Jornada Morelos.

La muerte de León García Soler, ocurrida en diciembre de 2020 a los 84 años en Cuernavaca, Morelos, generó múltiples reacciones en el ámbito periodístico y político nacional. Su trabajo dejó huella en generaciones de reporteros y analistas que siguieron su cobertura crítica de la vida política mexicana.

¿Quién es León García Soler?

León García Soler fue un periodista y escritor mexicano especializado en análisis político y periodismo de investigación. A lo largo de más de seis décadas trabajó en algunos de los medios más importantes del país, donde destacó por sus columnas sobre presidencialismo, poder político y derechos humanos.

Participó en diarios como Novedades, Excélsior y El Universal. Su columna A la mitad del Foro se convirtió en una referencia del análisis político mexicano por su estilo crítico y documentado.

También fue autor de libros como Mito y método en la sucesión presidencial y La palabra y los derechos humanos, además de cuentos, ensayos y textos periodísticos sobre la vida pública nacional.

León García Soler, periodista mexicano reconocido por su cobertura política. (Cuartoscuro / Pedro Valtierra)

¿Qué edad tenía León García Soler?

León García Soler nació el 20 de febrero de 1936. El periodista y columnista mexicano falleció en diciembre de 2020, a los 84 años de edad, tras una trayectoria de más de seis décadas en medios nacionales e internacionales.

¿Quién fue la esposa de León García Soler?

La esposa del fallecido periodista y analista político León García Soler fue Andrea Valeria, escritora y periodista con quien compartió gran parte de su trayectoria personal y profesional.

¿Qué signo zodiacal era León García Soler?

Por haber nacido el 20 de febrero, León García Soler era del signo Piscis. Piscis es un signo de agua asociado con la sensibilidad, la intuición y la capacidad de observación.

¿León García Soler tenía hijos?

Las semblanzas oficiales sobre León García Soler no mencionan información verificable sobre hijos o descendencia.

¿Qué estudió León García Soler?

León García Soler estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, formación que complementó con una amplia trayectoria en el periodismo y el análisis político en México.

¿En qué ha trabajado León García Soler?

León García Soler desarrolló una de las trayectorias más amplias dentro del periodismo político mexicano contemporáneo. Fue reportero, columnista, director editorial y analista de temas presidenciales, derechos humanos y poder político.

Entre las principales etapas de su trayectoria destacan: