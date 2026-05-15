En Tecámac, Estado de México, fueron retenidos los periodistas Leonardo Núñez, Lucía Vergara y Eduardo Buendía, de Mexicanos Contra la Corrupción; ya están a salvo, confirman.

“Los periodistas están a salvo. Agradecemos las muestras de apoyo y solidaridad”. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

De acuerdo con lo dado a conocer, los periodistas se encontraban realizando su labor cuando fueron retenidos aunque hasta el momento se desconoce de qué trata su investigación.

Fue el periodista Ignacio Gómez Villaseñor quien dio a conocer la retención de sus compañeros tras interrumpirse la grabación en vivo de Leonardo Núñez.

Mexicanos Contra la Corrupción confirman que los periodistas están a salvo

De momento, Mexicanos Contra la Corrupción no ha dado a conocer mayores detalles sobre la retención de los periodistas Leonardo Núñez, Lucía Vergara y Eduardo Buendía.

Periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción están a salvo tras retención en Tecámac (Captura de pantalla)

Sin embargo, en un breve mensaje de X, Mexicanos Contra la Corrupción confirmó que todos están a salvo, por lo que agradecen la preocupación y el apoyo.

A su vez, señaló que los periodistas, incluyendo a Nayeli Meza, fueron retenidos por los residentes de Tecámac mientras realizaban una investigación.

Periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción fueron retenidos en Tecámac

Alrededor de las 15:04 horas, periodistas de distintos medios informaron sobre la retención de Leonardo Núñez, Eduardo Buendía y Lucía Vergara en Tecámac.

Sin embargo, se desconocen los hechos, que habrían llevado a la retención, aunque se señaló era consecuencia de una posible investigación contra la exalcaldesa.

Se compartieron a su vez dos grabaciones de transmisiones en vivo, aunque no dan mayor información sobre la retención en Tecámac.

Sólo se alcanza a escuchar el momento en que los elementos de seguridad les pidieron a los periodistas que los siguieran, presumiblemente a la Fiscalía del Edomex.

Por lo mismo, de manera inicial se mencionó presunto abuso de poder y que los periodistas habrían sido retenidos por las autoridades de Tecámac y se desconocía su paradero.

Esto habría sido descartado por Mexicanos Contra la Corrupción en su mensaje, en el que señalan fueron los habitantes de Tecámac.

Hasta el momento los periodistas no se han pronunciado, sin embargo, repostearon el mensaje de Mexicanos Contra la Corrupción sobre lo ocurrido.