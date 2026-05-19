Pedro Antonio Valtierra Ruvalcaba, originario de Fresnillo, Zacatecas, es uno de los fotoperiodistas más reconocidos de México y América Latina.

Fundador de la agencia y revista Cuartoscuro, ha documentado procesos sociales y conflictos armados en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y el Sahara Occidental.

Su trayectoria incluye la creación del departamento de fotografía de La Jornada y colaboraciones en medios como unomásuno y El Sol de México.

Su obra, premiada nacional e internacionalmente, combina fotografía documental, cobertura de guerra y promoción cultural.

¿Quién es Pedro Valtierra?

Pedro Antonio Valtierra Ruvalcaba es un fotógrafo y fotoperiodista mexicano originario de San Luis de Ábrego, Fresnillo, Zacatecas.

Inició su carrera en medios como El Sol de México y unomásuno, donde comenzó a destacar por la fuerza narrativa de sus imágenes.

Más adelante fue fundador y jefe del departamento de fotografía de La Jornada y posteriormente creó la agencia y revista Cuartoscuro, proyecto que continúa dirigiendo hasta la actualidad.

Entre sus coberturas más importantes destacan la Revolución Sandinista en Nicaragua, el conflicto del Sahara Occidental, así como procesos armados y sociales en Guatemala, El Salvador y México. Gracias a ello ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales como el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Internacional Rey de España.

Pedro Valtierra, referente del fotoperiodismo mexicano. (@PedroValtierraMX/FB )

¿Qué edad tiene Pedro Valtierra?

Pedro Valtierra nació el 29 de junio de 1955 en Fresnillo, Zacatecas, por lo que en 2026 tiene 70 años de edad.

¿Quién es la esposa de Pedro Valtierra?

Pedro Valtierra ha mantenido gran parte de su vida privada fuera del foco mediático. En las semblanzas públicas y entrevistas consultadas no existe información verificable sobre una pareja o cónyuge.

¿Qué signo zodiacal es Pedro Valtierra?

Por haber nacido el 29 de junio, Pedro Valtierra es del signo Cáncer. Este signo de agua suele relacionarse con la sensibilidad, la memoria emocional y la empatía.

¿Pedro Valtierra tiene hijos?

No existen datos públicos confirmados sobre hijos de Pedro Valtierra. La mayor parte de las biografías y perfiles profesionales disponibles se concentran en su trayectoria dentro de la fotografía documental y el periodismo.

¿Qué estudió Pedro Valtierra?

Pedro Valtierra estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), etapa en la que también comenzó a involucrarse en actividades periodísticas y culturales.

Aunque no se documenta una licenciatura formal concluida, su formación profesional se desarrolló principalmente en redacciones, laboratorios fotográficos y coberturas de prensa.

¿En qué ha trabajado Pedro Valtierra?

Pedro Valtierra es considerado uno de los fotógrafos de prensa más importantes de México y América Latina. Su trayectoria combina fotografía documental, cobertura de guerra, dirección editorial y promoción cultural.

Entre las principales etapas de su carrera destacan: