César Rodríguez es un fotógrafo mexicano cuya fotografía salió publicada en el World Press Photo 2026, pero ¿qué más sabe de él?

Te contamos quién es César Rodríguez y detalles de su trayectoria en la fotografía.

¿Quién es César Rodríguez?

César Rodríguez es un fotógrafo mexicano de Tepic, Nayarit, así como director de cine. Actualmente radica en Xalisco, Puerto Vallarta en Jalisco.

El fotógrafo ha sido mencionado y reconocido en diversos concursos del gremio enfocados al fotoperiodismo, siendo que él se enfoca en la migración, derechos humanos y cambio climático.

Asimismo, ha sido acreedor de diversas becas como la de la Fundación Alexia 20205 y la Beca del Sistema Nacional de Creadores 2022.

César Rodríguez, fotógrafo mexicano. (Instagram/cesar_rodriguezb)

Estos son algunos de los concursos donde César Rodríguez ha sido finalista:

Paris Photo Aperture Awards 2024

Arles,Les Rencontres de la Photographie 2024

Premio Paris Photo Aperture Book Award 2024

Fotolibros favoritos del MoMA de 2022

Fotografía Internacional del Año 2023: primer lugar

Fotografía Internacional del Año 2023

Imagen del Año Latinoamérica

César Rodríguez es el único de su familia que se dedica al arte, pues su madre es psicóloga y su padre veterinario.

El fotógrafo ha contado que fue su mamá quién lo animó a tomar fotografía, pero en su miedo a no saber cómo iniciar decidió abrir una chocolatería en su ciudad natal.

Más tarde, César Rodríguez se animó a dedicarse a la fotografía cuando postuló algunas de sus fotos a pequeños concursos y salieron ganadoras.

¿Qué edad tiene César Rodríguez?

César Rodríguez tiene aproximadamente 43 años de edad, pues nació en 1983.

¿Quién es la esposa de César Rodríguez?

Se desconoce si César Rodríguez tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es César Rodríguez?

Se desconoce el signo zodiacal de César Rodríguez, pues no se sabe su fecha exacta de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene César Rodríguez?

Se desconoce si César Rodríguez tiene hijos.

¿Qué estudió César Rodríguez?

César Rodríguez estudió Administración.

¿En qué ha trabajado César Rodríguez?

César Rodríguez es fotógrafo y director de cine con algunas colecciones como:

Dreams on Hold

Migrantes

If hell existed

Charros

Cambio climático México

La Mora

Cuando hay luna llena, la marea sube

En su canal de YouTube ‘cesar rodriguez’ suele compartir algunos de sus trabajos en cortometrajes y recomendaciones para fotógrafos.

Asimismo, César Rodríguez vende sus fotografías y colabora con diversos medios como:

Time Magazine

The Washington Post Magazine

National Geographic

Der Spiegel

The New York Times

El País

Le Monde

Bloomberg

The Guardian

The Washington Post

César Rodríguez también tiene un fotolibro publicado, llamado “Montaña Roja”, siendo el segundo “Hoja Dorada”.

El primer negocio que César Rodríguez tuvo fue una chocolatería, asegurando “era la primera” en Tepic, Nayarit y con la que duró 6 años.

César Rodríguez gana el World Press Photo con foto de Tabasco

El fotógrafo mexicano César Rodríguez fue anunciado como ganador del World Press Photo 2026 tras publicarse su fotografía sobre el cambio climático en México.

Con una toma nombrada “México, un clima cambiante”, es que César Rodríguez retrató a un señor parado sobre un rompeolas que parece inexistente entre la inmensidad a su alrededor rodeada por mar, sin rastro de tierra.

Foto de César Rodríguez que ganó el World Press Photo. (World Press Photo/César Rodríguez)

El fotógrafo retrató así la situación que viven en Tabasco, como en el pueblo pesquero de Sánchez Magallanes, por la erosión en las costas.

Asimismo, César Rodríguez habla del contraste entre un México donde las personas tienen que desplazarse de zonas donde la erosión es inminente, y otros estados donde hay escasez de agua.