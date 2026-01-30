Se dio a conocer la muerte de Henner Hofmann, fotógrafo y director del Centro de Capacitación Cinematográfica que ganó un Ariel.

Conoce todo sobre la carrera de Henner Hofmann, quien fue director de fotografía de cintas de Bon Jovi, Wesley Snipes, Gloria Trevi y Jorge Ortiz de Pinedo.

¿Quién fue Henner Hofmann, fotógrafo y director del Centro de Capacitación Cinematográfica?

Henner Hofmann nació en julio de 1950 en México, se dio a conocer como director de fotografía, productor y guionista.

Henner Hofmann, fotógrafo y director del Centro de Capacitación Cinematográfica (@CinetecaMexico / X )

Sus padres eran artistas.

Gracias a su trabajo en la película La leyenda de una máscara, Henner Hofmann ganó el Premio Ariel.

Fue el primer mexicano en obtener el Premio Coral a la Mejor Fotografía en el Festival de Cine de La Habana.

¿Cuántos años tenía Henner Hofmann, fotógrafo y director del Centro de Capacitación Cinematográfica?

Henner Hofmann tenía 75 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Henner Hofmann, fotógrafo y director del Centro de Capacitación Cinematográfica?

No hay información pública acerca de la esposa de Henner Hofmann.

¿Qué signo zodiacal fue Henner Hofmann, fotógrafo y director del Centro de Capacitación Cinematográfica?

Se sabe que Henner Hofmann nació en julio, pero al no tenerse la fecha exacta podría ser del signo zodiacal Cáncer si nació antes del 22 o Leo si nació a partir del 23.

¿Cuántos hijos tenía Henner Hofmann, fotógrafo y director del Centro de Capacitación Cinematográfica?

Se dio a conocer que Henner Hofmann fue padre de Sebastián Hoffman, director, guionista, fotógrafo y editor mexicano.

¿Qué estudió Henner Hofmann, fotógrafo y director del Centro de Capacitación Cinematográfica?

Henner Hofmann reveló que a los 7 años lo marcó el cortometraje El globo rojo.

Henner Hofmann, fotógrafo y director del Centro de Capacitación Cinematográfica (@cccmexico / Instagram )

Asistió al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

The Circus, un documental presentado como su tesis, fue distinguido con una mención honorífica en Varsovia, Polonia.

¿En qué ha trabajado Henner Hofmann, fotógrafo y director del Centro de Capacitación Cinematográfica?

Henner Hofmann fue de los primeros trabajadores detrás de la cámara que colaboró en producciones hollywoodenses que se grabaron en México.

A lo largo de su carrera, Henner Hofmann participó en diferentes proyectos entre los que se destacan:

Vampiros: los muertos

Gallowalkers

Zapatos viejos

Cándido de día, Pérez de noche

Verano peligroso

Nocturno a Rosario

El corrido de los Perez

Ave María

Sexo por compasión

Moe

Bajo el mismo sol y sobre la misma tierra

Lucrecia

Fue director del Centro de Capacitación Cinematográfica y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Cinefotografía (AMC), fue su presidente de 1992 a 2004.

Fue una de las pocas figuras en recibir la distinción a la Excelencia Académica por parte de la American Society of Cinematographers.

¿De qué murió Henner Hofmann, fotógrafo y director del Centro de Capacitación Cinematográfica?

A través de las redes sociales se dio a conocer la muerte del cinefotógrafo mexicano Henner Hofmann.

Aún se desconocen las causas de su muerte de Henner Hofmann, se sabe que en mayo pasado se sometió a una operación de corazón.

El Centro de Capacitación Cinematográfica confirmó su muerte y destacó su legado como maestro, mentor y director de la institución, donde formó a varias generaciones de realizadores.