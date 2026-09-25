¿Quién fue Rubén Curiel? exfiscal Anticorrupción de Puebla

Rubén Curiel fue el exfiscal Anticorrupción de Puebla desde noviembre de 2025 hasta 2026, vuelve a tomar relevancia, tras su muerte.

Luego de que Rubén Curiel fuera encontrado sin vida la mañana del 25 de septiembre de 2026 en el estacionamiento del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis, en Puebla, se presume suicido, mientras las investigaciones siguen su curso.

Pero ¿quién fue Rubén Curiel? A continuación te damos detalles de lo que se sabe de la vida del exfiscal Anticorrupción de Puebla.

¿Quién es Rubén Curiel?

Rubén Alberto Curiel Tejeda fue un destacado abogado, académico y funcionario público mexicano.

Fue conocido Rubén Curiel tras ser el titular de la Coordinación General Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado de Puebla.

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¿Qué edad tenía Rubén Curiel, exfiscal Anticorrupción de Puebla?

Se desconoce la edad que tenía al momento de su muerte Rubén Curiel, exfiscal Anticorrupción de Puebla.

¿Quién es la esposa de Rubén Curiel?

No se tiene detalles públicos sobre la vida personal de Rubén Curiel.

¿De qué signo zodiacal es Rubén Curiel, exfiscal Anticorrupción de Puebla?

Al no conocer su fecha de nacimiento, se desconoce a qué signo zodiacal pertenecía Rubén Curiel, exfiscal Anticorrupción de Puebla.

¿Cuántos hijos tuvo Rubén Curiel?

No hay detalles públicos sobre la familia de Rubén Curiel y si tenía hijos.

¿Qué estudió Rubén Curiel, exfiscal Anticorrupción de Puebla?

Según detalles del Sistema Estatal Anticorrupción, Rubén Curiel contaba con la licenciatura y doctorado en Derecho, así como las maestrías en Derecho Laboral, Psicología Jurídica y Criminología.

¿En qué trabajó Rubén Curiel?

Rubén Curie forjó una carrera de casi cuatro décadas en el servicio público y el sector legal, donde ocupó diversos cargos clave en Puebla, tales como: