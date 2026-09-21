César Hernando Fuentes Domínguez “Chemin” combinaba sus labores como alcalde de Tonatico, Estado de México, con su afición por las motocicletas.

El alcalde de Tonatico, Estado de México, murió este 20 de septiembre en el centro de su municipio.

Las condiciones de la muerte de César Hernando Fuentes Domínguez no son claras, pero se sabe que fue un accidente vial en el que perdió la vida.

¿De qué murió César Hernando Fuentes Domínguez? Alcalde de Tonatico (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Quién fue César Hernando Fuentes Domínguez?

César Hernando Fuentes Domínguez fue presidente municipal de Tonatico, Estado de México, para el periodo 2025-2027, emanaod de Movimiento Ciudadano (MC).

El político local también conocido como Chemín era biker y parte del grupo de aficionados a la motocicleta Pistones Rotos, el cual se despidió de César Hernando Fuentes Dominguez mediante una esquela.

¿Qué edad tenía César Hernando Fuentes Domínguez?

Al momento de competir por la presidencia municipal de Tonatico con MC, César Hernando Fuentes Domínguez tenía 39 años de edad, por lo que al momento de su muerte tendría alrededor de 41 años.

¿Quién es la esposa de César Hernando Fuentes Domínguez?

Elba López Lagunas es la esposa de César Hernando Fuentes Domínguez, quien actualmente se desempeña como presidenta honoraria del DIF en Tonatico, Estado de México.

¿Qué signo zodiacal era César Hernando Fuentes Domínguez?

César Hernando Fuentes Domínguez era de signo zodiacal Aries ya que cumplía años el 9 de abril.

¿Cuántos hijos tuvo César Hernando Fuentes Domínguez?

No es público si el matrimonio entre César Hernando Fuentes Domínguez y Elba López Lagunas tuvo hijos.

¿Qué estudió César Hernando Fuentes Domínguez?

Se desconocen los estudios formales de César Hernando Fuentes Domínguez.

¿En qué trabajó César Hernando Fuentes Domínguez?

César Hernando Fuentes Domínguez fue presidente municipal de Tonatico para el periodo 2025-2027 por MC.