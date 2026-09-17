Anay Beltrán Reyes, diputada de Morena por el distrito 8 en el Estado de México murió este jueves 17 de septiembre de 2026.

Su fallecimiento causó conmoción en la plana legislativa de sus compañeros de Morena más cercanos, entre ellos perfiles como Higinio Martínez, Ricardo Monreal y Delfina Gómez, gobernadora de la entidad mexiquense.

Ricardo Monreal lamenta la muerte de la diputada Anay Beltrán Reyes (@RicardoMonrealA / X)

Reacciones a la muerte de Anay Beltrán Reyes, diputada de Morena (@higinio_mtz /X)

Reacciones a la muerte de Anay Beltrán Reyes, diputada de Morena (@delfinagomeza / X)

A continuación te compartimos más sobre su vida y trayectoria en Morena.

¿Quién fue Anay Beltrán Reyes?

Anay Beltrán Reyes, originaria de Tlapa, Guerrero fue diputada de Morena por el por el distrito 8 de Tultitlán de Mariano Escobedo en el Estado de México.

De acuerdo con primeros reportes murió tras complicaciones de salud, señalan extraoficialmente que la legisladora tenía cáncer.

Señalan que formaba parte de “Mexiquense con corazón” de Morena del grupo de Higinio Martínez, actual presidente del Senado.

Anay Beltrán Reyes con Higinio Martínez, actual presidente del Senado (Anay Beltrán Reyes en Instagram)

Además de ser cercana a la ex presidenta municipal de Tultitlán, Elena García y la actual alcaldesa Ana Castro.

Anay Beltrán Reyes con Elena García, exalcaldesa de Tultitlán (Anay Beltrán Reyes en Instagram)

¿Cuántos años tenía Anay Beltrán Reyes?

Este jueves 17 de septiembre se reportó la muerte de la diputada Anay Beltrán Reyes a los 44 años de edad.

Sin embargo, según datos públicos nació un 27 de septiembre de 1981, por lo que estaba solo a 10 días de cumplir 45 años de edad.

¿Cuál era su signo zodiacal Anay Beltrán Reyes?

El signo zodiacal de Anay Beltrán Reyes era Libra, según el calendario astrológico.

Las personas libra son identificadas por ser diplomáticas, equilibradas y amantes de la armonía.

¿Tenía esposo Anay Beltrán Reyes?

Datos de su vida personal y sentimental de la diputada Anay Beltrán Reyes se mantienen privados por lo que solo destaca por su labor legislativa tanto en el municipio de Tultitlán como en el Estado de México.

¿Tenía hijos Anay Beltrán Reyes?

Se desconoce si Anay Beltrán Reyes tenía hijos o no.

¿Qué estudió Anay Beltrán Reyes?

Beltrán Reyes fue licenciada en Derecho por la Universidad Mexicana.

¿En qué trabajó Anay Beltrán Reyes?

La trayectoria de Anay Beltrán Reyes se centró más en el ejercicio político y legislativo en la zona mexiquense y dentro de la estructura orgánica de Morena:

Coordinadora operativa territorial de Morena en 2017

Coordinadora de Morena en la zona sur y estructura en territorial del municipio de Tultitlán, Estado de México en 2018

Secretaria del Gobierno municipal (Ayuntamiento) de Tultitlán en los años de 2019 a 2021 y de 2022 a 2024

Encargada de Despacho de la Presidencia Municipal de Tultitlán en 2024

Diputada Federal en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión por el Distrito 8 del Estado de México de 2024 a 2026







