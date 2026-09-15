Emerson Rey, creador de contenido digital en Tecpan de Galeana, Guerrero, fue asesinado a tiros junto a su padre el 14 de septiembre de 2026 tras salir de la Agencia del Ministerio Público.

Conocido por difundir eventos culturales, deportivos y turísticos en redes sociales, había ganado reconocimiento desde abril de este año por su carisma y sentido del humor.

Amigos y seguidores recuerdan a Emerson Rey como un joven entusiasta que también incursionaba ocasionalmente en la música. No hay información pública sobre su formación académica.

¿Quién fue Emerson Rey? Creador de contenido

Emerson Rey se identificaba en Facebook, Instagram y Tiktok, como creador de contenido.

Utilizaba las redes sociales para difundir información sobre eventos deportivos, culturales, rutas turísticas y otras actividades que se llevan a cabo en el municipio de Técpan de Galeana, en Guerrero.

Amigos y seguidores lo describen como una persona que era muy carismática y tenía un gran sentido del humor, característica que le ayudó a ser aceptado y reconocido rápidamente en redes sociales, mundo al que ingresó en abril de este 2026.

El interés por su vida privada aumentó el 14 de septiembre de 2026, día en que murió asesinado a tiros junto a su padre, tras salir de Agencia del Ministerio Público.

Emerson Rey (Emerson Rey / Facebook)

¿Qué edad tenía Emerson Rey? Creador de contenido

Se desconoce la fecha de nacimiento de Emerson Rey y, por tanto, su edad.

¿Quién fue la esposa de Emerson Rey? Creador de contenido

El creador de contenido Emerson Rey se limitaba a difundir eventos que se realizaban en el municipio de Técpan de Galeana, Guerrero, no hablaba de su vida privada, por lo que se desconoce esta información.

¿Qué signo zodiacal era Emerson Rey? Creador de contenido

A través de Facebook, Instagram y TikTok, Emerson Rey dijo a sus seguidores celebrar su cumpleaños cada 19 de julio, por lo que su signo zodiacal era Cáncer.

Emerson Rey (Emerson Rey / Facebook)

¿Cuántos hijos tuvo Emerson Rey? Creador de contenido

Se desconoce esta información sobre Emerson Rey.

¿Qué estudió Emerson Rey? Creador de contenido

No hay información pública sobre la formación académica de Emerson Rey.

Emerson Rey (Emerson Rey / Facebook)

¿En qué trabajó Emerson Rey? Creador de contenido

Emerson Rey trabajó como creador de contenido digital enfocado en difundir las tradiciones, actividades culturales y eventos locales de Técpan de Galeana, Guerrero.

Era cantante ocasional.